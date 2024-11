Novia de Liam Payne conmueve con desgarrador mensaje en el último adiós del cantante

Tras un poco más de un mes, finalmente, los restos del cantante Liam Payne fueron enterrados en Londres, este miércoles 20 de noviembre, acto en el que estuvieron presentes su familia, sus excompañeros de la agrupación ‘One Direction’ y, por supuesto, Kate Cassidy, quien fue su novia por casi dos años.

La pareja estaba vacacionando en Argentina, pero ella se regresó a Estados Unidos dos días antes de que Liam cayera por el balcón de la habitación en la que se hospedó en Buenos Aires. Ella argumentó que no estuvo esos momentos finales porque inicialmente solo estarían cinco días en ese país, pero se extendió a más de dos semanas y ella ya no soportaba estar allí. Él deseaba quedarse un tiempo más.

Todo esto la dejó completamente devastada, y hoy le dio el último adiós a su compañero de vida durante el servicio funerario privado. Cassidy llegó a la iglesia de Santa María en Amersham, en Buckinghamshire, antes de la ceremonia. Vistió un vestido largo negro, con botas de gamuza negra, también llegó un largo abrigo negro con adornos de piel y gafas de sol.

A su llegada, la modelo contempló un arreglo floral en la entrada de la iglesia, que le hicieron al artista de 31 años. La ofrenda tenía cinco bolos blancos. Ella luego contó que los bolos eran uno de los deportes favoritos de Payne, pues lo jugaba unas cuatro veces a la semana. Pero, esto no fue todo, también contó sus planes que tenían juntos: casarse, reseñó el portal de noticia Daily Mail.

Cassidy, de 25 años, entró al funeral con el hijo de la actriz Elizabeth Hurley, Damian Hurley. Pocos días después de la muerte del cantante, ella escribió en sus redes sociales: “Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada en los últimos días me ha parecido real. Te pido y rezo para que me des la gracia y el espacio para superar esto en privado. Liam, mi ángel. Tú lo eres todo. Quiero que sepas que te he amado incondicional y completamente. Te seguiré amando el resto de mi vida. Te quiero, Liam”.

El reencuentro de la banda One Direction

El motivo del viaje de Liam a Argentina era para ver el concierto de su excompañero de banda, Niall Horan, en el Movistar Arena de Buenos Aires. La relación de Payne con el resto de los integrantes de One Direction había sido un poco turbia tras los problemas que se suscitaron su permanencia en él.

Sin embargo, todas las asperezas entre ellos se limaron, y el último encuentro con unos ellos fue el 4 de octubre cuando fue al show de Horan. Hoy, por primera vez en siete años, los exOne Direction se reencontraron, pero no en la felicidad, sino para despedir a Liam. Fue muy conmovedor, algo que también estremeció a la fanaticada.

Aún en su despedida, Payne marcó con un último acto benéfico, pues su funeral servirá para recaudar fondos vitales para los niños con cáncer.