NBC fijó la fecha de su serie derivada de Suits: Conoce el día de estreno

El esperado spin-off de Suits, titulado Suits: LA, tiene finalmente una fecha de estreno oficial: el 23 de febrero de 2025. La serie se lanzará en NBC, justo después del estreno de The Americas, en una noche marcada por grandes estrenos televisivos.

Este lanzamiento anticipado ha generado grandes expectativas entre los fanáticos de la franquicia, que seguirán el regreso del universo legal que tan bien supo cautivar a la audiencia durante casi una década con su serie original.

La nueva serie se ambienta en Los Ángeles y sigue a Ted Black, un exfiscal federal de Nueva York que ha decidido dar un giro radical a su carrera. Tras mudarse a la costa oeste, Ted se convierte en abogado de algunos de los clientes más poderosos de la ciudad.

Sin embargo, la firma que dirige se encuentra al borde de la quiebra, lo que obliga a Ted a asumir un rol que durante toda su carrera había despreciado: convertirse en un negociador y manipulador dentro de un sistema legal que él mismo había criticado.

La serie profundiza en las tensiones entre la vida personal y profesional de Ted, mientras lidia con las lealtades, traiciones y secretos que surgen en su camino.

Además, la trama de fondo nos llevará a descubrir los eventos del pasado que lo impulsaron a abandonar todo lo que conocía y amaba, estableciendo un misterio que se irá desvelando a lo largo de la serie.

Elenco

La serie cuenta con un elenco destacado que promete mantener el nivel de calidad y carisma de la producción original. Stephen Amell, conocido por su papel protagónico en Arrow, será quien dé vida a Ted Black.

Junto a él, Josh McDermitt, reconocido por su trabajo en The Walking Dead, interpretará a Stuart Lane, mientras que Lex Scott Davis, famosa por su participación en The First Wives Club, será Erica Rollins.

Otros miembros del reparto incluyen a Bryan Greenberg, Troy Winbush y Alice Lee, quienes jugarán papeles clave en el desarrollo de la historia.

El elenco también contará con la participación especial de actores como John Amos, Victoria Justice y Kevin Weisman, quienes se sumarán a la trama en roles secundarios, aportando dinamismo y misterio a la narrativa.