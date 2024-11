Jennifer Colón confirma que estuvo hospitalizada horas antes de la final de Miss Universo 2024

Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón Alvarado, confirmó este miércoles, 20 de noviembre de 2024, que estuvo mal de salud durante la noche final del certamen Miss Universo 2024, celebrado el pasado fin de semana en la Ciudad de México.

“Yo no soy de quejarme. A mi no me gusta decir nada y no me gusta decir nada [que estuvo hospitalizada]. Yo firmé un relevo y me fui al otro día a competir, todavía tengo la marca del suero. Fue muy difícil, llenarme de mucho valor, de mucha valentía, de estar fuerte mentalmente para dar lo mejor que yo podía esa noche final pese a que no me sentía bien y me podía desmayar en cualquier momento”, sostuvo la beldad, de 36 años y madre de tres, en entrevista con “NotiCentro al Amanecer” (Wapa TV).

“El virus todavía estaba en mi sistema, habían pasado 24 horas y ya yo estaba en el escenario. Entonces, fue una situación que necesité de mucha fortaleza mental y de tratar mi cien. Cuando llegue al Top 12 yo decía ‘wow, que sea lo que Dios quiera y voy a tratar de dar lo mejor de mí”.

Jennifer logró para la isla la séptima clasificación consecutiva en este importante concurso de belleza, convirtiendo así a Puerto Rico en el país con la racha mas larga de clasificaciones en línea, seguido por India, quienes acumulan seis.

La isla viene clasificando ininterrumpidamente desde el 2018 logrando Top 2, Top 5, Top 10 y Top 12.

La corona vuelve a Europa: Dinamarca gana por primera vez Miss Universo

La delegada de Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig, se coronó, el pasado sábado, 16 de noviembre de 2024, como la nueva Miss Universo 2024, realizado en la Ciudad de México.

Como primera finalista quedó Miss Nigeria, Chidimma Adetshina, en el puesto de segunda finalista se colocó la representante de México, Fernanda Beltrán, Miss Tailandia, Suchata Chuangsri, posicionó como tercera finalista y en el lugar de cuarta finalista quedó Miss Venezuela, Ileana Márquez Pedroza.

Entre las 12 semifinalistas se quedaron las concursantes de: Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Perú, Puerto Rico y Rusia.

Mientras, en las 30 semifinalistas se colocaron las representantes de: Francia, India, Serbia, Vietnam, Cuba, China, Japón, Egipto, Macao, Filipinas, Ecuador, Malasia, Aruba, Finlandia, República Dominicana, Cambodia, Nicaragua y Zimbabue.

Esta es la primera corona para Dinamarca.

México ha sido sede de Miss Universo en las ediciones de 1978, 1989, 1993, 2007 y 2024. En el 93, la boricua Dayanara Torres Delgado se alzó con la tercera corona universal para Puerto Rico.

La boricua Jennifer Colón no convenció al jurado con su traje azul y se colocó entre las 12 semifinalistas.