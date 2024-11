Desmienten participación de Adrián Marcelo en ‘La Casa de los Famosos All Stars’

Adrián Marcelo no estará en La Casa de los Famosos All Stars, de Telemundo. Luego de que esta semana una cuenta de Twitter filtrara a los supuestos participantes confirmados de LCDLF All Stars, se ha desmentido la participación de uno de ellos.

Niurka, Laura Bozzo, Lupilla Rivera y Adrián Marcelo fueron algunos de los nombres ‘revelados’ por la cuenta de Twitter @LaJefaUSA, la cual no pertenece a las redes oficiales del programa.

PUBLICIDAD

Fue el comentarista de espectáculos Álex Kaffie quien desmintió la participación de Adrián, quien causó mucha controversia en la edición mexicana del programa producido por Endemol y Televisa.

Adrián Marcelo no entrará a La Casa de los Famosos All Stars

A través de su canal de Youtube Kaffie dijo que había hablado con una fuente en Telemundo que le negó que Adrián Marcelo esté considerado para el programa de exparticipantes de temporadas anteriores de La Casa de los Famosos.

Cabe mencionar que Kaffie fue quien adelantó el nombre de los participantes de la segunda temporada de la versión mexicana, el orden en el que serían anunciados y el programa o evento de Televisa donde serían destapados.

Ocasionando incluso que se moviera el orden de algunos de ellos para evitar las filtraciones que hizo el conocido como villano de los espectáculos, por lo que las exclusivas compartidas en sus medios suelen ser confirmadas después a través de cuentas oficiales.

¿Quiénes estarán en La Casa de los Famosos All Stars?

Hasta este momento Telemundo no ha dado a conocer la lista de famosos que habitarán la quinta temporada del programa el cual llevará a los habitantes más polémicos de todas las temporadas.

Y aunque el canal tampoco ha revelado la fecha en que comenzará el reality, se espera que sea a mediados de enero (como ocurrió este año) y que sea conducido por Nacho Lozano, quien entró en lugar de Héctor Sandarti.