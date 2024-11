José Alfredo retoma las grabaciones de su nuevo disco

El cantante y compositor puertorriqueño, José Alfredo, anunció ayer, lunes, a través de sus plataformas sociales que regresó al estudio para continuar con las grabaciones de su próximo disco.

“Brindo por el que se fue, pensando que me rompía. Por el que inspiró canciones sin saber que en cada nota me reconstruía. Brindo por su partida porque gracias a ella, encontré mi musa y en ella mi libertad ¡Salud!”, dijo el artista en un video que acumula más de 5,500 vistas.

PUBLICIDAD

El boricua, quien recientemente lanzó su versión rock de “Cómo te va mi amor”, el clásico del grupo Pandora, aprovechó para anunciar que su próximo álbum de estudio está previsto para ser lanzado en marzo de 2025.

“Vamos a brindar pa’ terminar este disco y que el eco de este disco alcance a ese cabr*n donde quiera que esté (sic)”, agregó entre risas José Alfredo, quien dedicó un brindis a su ex pareja.

La semana pasada, José Alfredo compartió que su madre superó su batalla contra el cáncer y se encuentra libre de la enfermedad.

“Ha sido un camino largo y pesado, lleno de momentos en los que sentí que el miedo me ganaba, pero aquí estamos, celebrando que ella salió adelante”, escribió en aquel momento.

A inicios de este año, el cantautor lanzó “Mariposa”, una canción inspirada en el proceso de diagnóstico de su progenitora. En esta pieza, comparaba su proceso con la transformación de una mariposa, una metamorfosis que pasa por momentos oscuros y dolorosos para emerger con fuerza renovada.

“Todo este tiempo, no podía dejar de pensar en la mariposa y su proceso para volar. Al igual que ella, mi mamá pasó por una transformación difícil y dolorosa, pero salió de esa oscuridad con más fuerza y luz que nunca. Hubo noches en las que pensé que podía perderla, y el miedo me acompañaba a todas horas. Pero me ayudó recordar ese versículo que dice que Jesús pasa a sus diamantes por el fuego para hacerlos brillar. Mi mamá fue exactamente eso: una guerrera que resplandeció más y más en cada prueba”, abundó.