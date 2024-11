J Balvin anuncia gira por Estados Unidos: fechas, ciudades y todo lo que debes saber

Después de llevar su exitosa gira internacional Qué Bueno Volver a Verte por países como Alemania, Italia, Francia, España y el Reino Unido, J Balvin se prepara para regresar al escenario en 2025 con la etapa norteamericana de su gira Back to the Rayo. Este nuevo recorrido está en promoción de su más reciente álbum Rayo, que ha cautivado a sus fans con un estilo renovado y más maduro.

La gira comenzará el 20 de marzo en el State Farm Arena de Atlanta, y concluirá el 17 de mayo en el Moda Center de Portland, Oregon. A lo largo de estos dos meses, el cantante colombiano visitará algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos, entre ellas Miami, Atlanta, Chicago y Las Vegas, además de Montreal y Toronto, en Canadá.

PUBLICIDAD

La gira de J Balvin

En una reciente entrevista durante la Semana de la Música Latina de Billboard 2024, J Balvin reflexionó sobre su carrera y las lecciones aprendidas a lo largo de los años. “Después de esa tormenta que me cayó, de ese terremoto, pues aquí estamos, y cada vez más fuerte y más maduro que antes”, comentó el artista. “Hemos hecho tantos No. 1 sin parar, en mucho tiempo. Yo me sentía como, ‘¿Por qué a ellos les pasa todo eso, y no me pasa nada?’ Y después, cuando me pasó a mí, dije: ‘¡Ah! OK, no era la excepción, a mí también me toca’. Y me sirvió mucho ese aprendizaje”, añadió, destacando cómo estos momentos difíciles le ayudaron a fortalecer su relación con su familia y amigos más cercanos.

El lanzamiento de Rayo, que ha sido nominado al Grammy como Mejor Álbum de Música Urbana, refleja su evolución personal y profesional. En cuanto a su proceso creativo, Balvin expresó: “Gracias a Dios que puedo hacer música no por la necesidad, como lo hacíamos antes, sino desde otro punto de vista, desde otra situación”. El artista confesó que este nuevo enfoque le permitió reconectar con su “niño interior”, disfrutando de la música sin preocuparse por las ventas, sino por lo que realmente le hace feliz.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

La preventa de boletos para la gira Back to the Rayo comenzará el 20 de noviembre a las 9 AM, para los miembros de la “Familia de J Balvin”, quienes pueden registrarse en su sitio web oficial. La venta general arrancará al día siguiente, el 21 de noviembre, también a las 9 a.m., a través de Ticketmaster.

Con esta gira, el reguetonero promete entregar un espectáculo lleno de energía, música vibrante y, por supuesto, un viaje sonoro único que sus seguidores no querrán perderse.