Productor Edwin Ocasio lanza su libro “Desde mis redes Antisociales”

Tras un año en el desarrollo del concepto, montaje, ilustración y edición, el productor puertorriqueño Edwin Ocasio lanzó su libro “Desde mis redes Antisociales”, que explora la realidad de cómo el expresar opiniones o posturas en las redes a veces conlleva la carga de ser etiquetado por quienes comparten perspectivas diferentes.

“Este trabajo explora cómo en el inmenso y heterogéneo mundo de las redes sociales, la manifestación de opiniones se ha convertido en un acto desafiante, creando un entorno óptimo para la polarización y la estigmatización, que parecería fomentar todo menos la concordia. Expresar opiniones o posturas a veces conlleva la pesada carga de ser etiquetado, malinterpretado e incluso excluido por quienes comparten perspectivas diferentes. Estamos virtualmente más cerca pero emocionalmente más distantes. Es como si las redes nos hubiesen unido para poder separarnos más... una interesante paradoja”, comentó Ocasio sobre la idea central de su libro que llega de la mano de Editorial Raíces.

La obra expone diferentes puntos de vista con libertad y, de forma irónica, sin las ataduras limitantes que impone el mundo virtual.

El autor incluyó páginas en blanco dentro de la publicación para que el lector escriba sus reflexiones sobre lo que ha leído.

La presentación oficial del libro está pautada para el martes, 19 de noviembre de 2024 en la librería Casa Norberto, en Plaza Las Américas, a las 7:00 p.m.

La pieza estará disponible en Casa Norberto, The BookMark, Books Around The Corner, El Candil, La Casita Book, Amazon y a través de www.edwinocasio.com.