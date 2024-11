Presentan exposición artística “Umbrales” de la artista puertorriqueña Marlene Hernández

El paisaje y la figura humana se entrelazan para dar forma a las obras más recientes de la artista puertorriqueña, Marlene Hernández, y que presenta al público en su nueva exposición Umbrales en A Cueto Gallery. Esta marca a quinta exposición individual de Hernández, y presenta 24 obras realizadas en diversos medios; pinturas realizadas en acrílico sobre lienzo, máscaras y esculturas, producidas desde el año 2020 hasta el momento.

“Desde mis inicios en el arte y, especialmente a través de la pintura, me siento atraída por la exploración de la naturaleza humana. Entre los temas que me ocupan destaco el renacer, la comunión con el planeta, la dualidad del ser, el retorno al origen, el duelo del amor y la muerte, el silencio y los ancestros, entre otros. Tanto el paisaje, como la figura humana, están presentes y entrelazados de uno u otro modo en la atmósfera de los temas que exploro en Umbrales”, dijo Marlene Hernández.

En el ensayo curatorial de la exposición, la profesora Sonia Cabanillas, expresó que: “Umbrales, de la artista Marlene Hernández, surge como el fénix de las cenizas, de una profunda búsqueda interior durante uno de los periodos más retantes de nuestra historia reciente—la pandemia del COVID que comienza a partir del 2020—. El aislamiento y el encierro redundaron en una explosión creativa, preñada de imágenes surgidas del subconsciente y del rastro mitológico propio del lenguaje espiritual que examina sus entrañas en la búsqueda de un sentido trascendental a su vida”.

Por su parte, Arnaldo J. Cueto, director de A Cueto Gallery, comentó: “Nos complace ser el espacio para presentar la nueva propuesta de la artista y amiga, Marlene Hernández. Haciendo referencia al título de la misma, cada obra es un umbral hacia la sensibilidad creativa de la artista y al que somos privilegiados de poder asomarnos. Les invitamos a visitar y disfrutar de la exposición”.

Marlene Hernández es egresada de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Fue becada por el artista Alfonso Arana y el Instituto de Cultura Puertorriqueña para estudiar en París entre los años 1989-90.

La trayectoria artística de la artista boricua se ha caracterizado por una presencia internacional constante. Desde exposiciones colectivas en prestigiosas galerías como la Jadite Gallery de Nueva York y la Fyn Gallery de Florencia, hasta participaciones en eventos de gran envergadura como Art Basel en Miami, su obra ha trascendido fronteras. Fue Mención de honor en la exposición 7 Artists from 7 Countries, Museum of The Americas, Doral Florida de 2011.

En 2020, participó en exposiciones virtuales como ‘La mascarilla... mi única protección’ y ‘The Babel Mask’, demostrando su adaptabilidad a los nuevos formatos. Además, ha dejado su huella en diversas ciudades, como Dubai, donde participó en ‘Women in the Arts 2023′ en Falcon Villa Mansion Gallery y formó parte de la obra colectiva ‘Mural por la paz’ en la Alianza Francesa durante Art Dubai 2015.

La exposición Umbrales está abierta al público en A Cueto Gallery, ubicada en el 531 de la avenida Escorial en San Juan, hasta el 14 de diciembre de 2024, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para más información puede llamar al (787) 447-1656 o visitar la página www.acuetogallery.com.