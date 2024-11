Julián Gil será el presentador de los Premios PRODU 2024

El actor y presentador de televisión, Julián Gil, será uno de los conductores de los Premios PRODU 2024, que se llevarán a cabo este jueves en el marco de MIP Cancún y que reunirán a la industria iberoamericana.

Para el boricua, ser seleccionado junto a su pareja, la periodista deportiva mexicana de TUDN Valeria Marín, para presentar estos premios es un “gran honor” y una “experiencia emocionante”.

“Estos premios representan lo mejor de la creatividad, el talento y el esfuerzo de la industria audiovisual, y ser parte de este reconocimiento es un privilegio. Además, nos llena de orgullo ser los encargados de transmitir la magia de este evento a toda la comunidad”, expresó Gil.

En esta octava edición, se premiará y honrará a ejecutivos de las principales plataformas, productoras, distribuidoras y canales de TV abierta y paga de la región que hacen posible la industria.

”En lo profesional, es un gran honor poder ser considerada para uno de los eventos si no es que el evento más importante de reconocimiento y celebración en cuanto a la industria del entretenimiento en español. En lo personal, hacerlo de la mano no solo de mi pareja sino de alguien a quien admiro profundamente y es tremendo profesional y gran conductor me inspira y alegra muchísimo”, sostuvo Marín

La ceremonia se llevará a cabo en el hotel Moon Palace Resort, en Cancún. Ahí se darán cita más de 350 ejecutivos, productores, directores, distribuidores, creativos, programadores, y más figuras destacadas de la industria del entretenimiento en la región.

El MIP Cancún es un evento dedicado a la industria de la televisión de América Latina, el cual promueve nuevas alianzas para la transmisión de contenidos por cable y streaming a través de plataformas en América latina y la televisión hispana de Estados Unidos de América.