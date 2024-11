Draco Rosa anuncia concierto en el Choliseo

El cantautor puertorriqueño Draco Rosa confirmó su regreso a casa con su próximo concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo). El espectáculo, que será el 1ro de febrero de 2025, dará inicio a su nueva gira mundial “Sueños Peligrosos Tour 2025″.

“El tour “Sueños Peligrosos” capta la esencia de los sueños que desafían y transforman. Es un viaje místico donde mi música entrelaza la oscuridad poética con narrativas de amor y esperanza. Invito al público a explorar los paisajes espirituales y sensoriales que han definido mi trayectoria musical durante más de cuatro décadas”, explicó el artista en declaraciones escritas.

La venta de boletos comenzará este miércoles, 20 de noviembre a las 10:00AM a través de Ticketera. Este concierto se realizará bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents.

El anuncio de su esperado regreso al Choliseo se da tras una exitosa semana en Miami, FL dónde Draco Rosa celebró haberse alzado con dos premios Latin Grammy® en las categorías: Mejor Álbum de Pop/Rock, por Reflejos de lo Eterno y Mejor Canción de Rock, por No Me Preguntes.

También el cantautor suma a su lista de galardones el prestigioso Premio a la Excelencia Musical. Este reconocimiento es otorgado por la Academia Latina de la Grabación y se concede únicamente a artistas de notable relevancia que han realizado aportaciones creativas de alto valor artístico.

Su trayectoria, que inició en el icónico grupo juvenil Menudo y ha evolucionado a través de éxitos internacionales y producciones profundamente personales, sigue marcando la historia de la música latina.

El pasado mes de octubre, el boricua regresó al estudio para comenzar el proceso creativo de lo que será su próximo álbum de estudio.

“Acabamos de completar seis días de grabación intensiva, y me faltan las palabras para describir la increíble experiencia que tuve con este equipo. No puedo esperar para compartir las 14 pistas que grabamos durante esta reunión extraordinaria con algunos amigos increíbles, que se lanzarán en 2025. No hay nada como la experiencia musical electrizante que vivimos aquí. Gracias familia!!”, dijo en aquel momento.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre el título o día de lanzamiento, se espera que esta nueva producción este compuesta por temas totalmente inéditos explorando y ampliando así el legado musical de Draco, como uno de los artistas más influyentes de la música latina.