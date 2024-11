Quiénes son y qué hacen los 7 hijos del actor Robert De Niro

Robert De Niro, conocido por su prolífica carrera en Hollywood, ha formado una familia numerosa y diversa. Con seis hijos biológicos y uno adoptado, su vida familiar es tan interesante como su trayectoria profesional.

A continuación, te presentamos un recorrido por las vidas de sus hijos, quienes han seguido caminos muy distintos.

Drena De Niro (53 años)

Drena, nacida el 3 de septiembre de 1971, es hija de la actriz Diahnne Abbott y fue adoptada por Robert De Niro tras su matrimonio en 1976. Aunque creció rodeada del ambiente artístico, Drena decidió hacer su propio camino en el mundo de la moda. Comenzó su carrera como modelo, destacándose en eventos como la Semana de la Moda de Nueva York y trabajando con grandes diseñadores como Jean Paul Gaultier y Vivienne Westwood.

Raphael De Niro (47 años)

Raphael nació el 9 de noviembre de 1976 y es el único hijo biológico de De Niro y Diahnne Abbott. A pesar de que no siguió los pasos de su padre en el cine, Raphael ha logrado destacarse en el mundo inmobiliario. Desde principios de los 2000, trabaja con la firma Douglas Elliman y fundó su propio equipo en 2004. Entre sus clientes figuran celebridades como Jon Bon Jovi y Kelly Ripa. Además, es socio del popular Greenwich Hotel en el barrio de TriBeCa en Nueva York.

Julian y Aaron De Niro

Los gemelos Julian y Aaron nacieron el 20 de octubre de 1995, fruto de la relación de De Niro con la actriz Toukie Smith. Aunque sus vidas han seguido caminos diferentes, Julian ha heredado la pasión por la actuación. Ha participado en la película In Dubious Battle (2016) y en la serie The First Lady (2022), interpretando al joven Barack Obama.

Elliot De Niro (26 años)

Elliot, nacido el 18 de marzo de 1998, es el primer hijo de Robert De Niro y Grace Hightower. En 2016, el actor reveló que Elliot tiene autismo y desde entonces ha sido un firme defensor de la inclusión de niños con necesidades especiales. En 2018, Elliot fue parte de la serie Special Olympics: 50 Game Changers de ESPN, donde mostró sus habilidades en el tenis, un deporte que le ha brindado gran confianza y motivación.

Helen Grace De Niro

La hija más joven de Robert De Niro, Helen Grace, nació en diciembre de 2011 mediante gestación subrogada. A pesar de la separación de sus padres en 2018, ambos continúan criando a Helen y a Elliot de manera conjunta. De Niro ha sido muy protector con la vida de su hija menor, manteniéndola alejada de los medios para que pueda crecer en un entorno lo más normal posible.

Gia Virginia Chen-De Niro

En abril de 2023, a los 79 años, Robert De Niro dio la bienvenida a su séptimo hijo, Gia Virginia Chen-De Niro, con su pareja Tiffany Chen. El actor expresó su alegría por la llegada de Gia y compartió su deseo de criarla en un entorno bilingüe, enseñándole tanto inglés como chino. La llegada de Gia fue recibida con entusiasmo por sus hermanos mayores, quienes se mostraron muy felices de conocer a la nueva integrante de la familia.