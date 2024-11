Secuelas que superaron con creces a su primera parte

Las secuelas son evidencia, en su mayoría, de que tan exitosa fue la primera cinta. Este tipo de películas se suelen dar porque existe una gran demanda o una historia tan rica que merece ser expandida y en vista de esto se llevan a cabo las secuelas que son vistas, en su mayoría, como esa prolongación de la historia.

Sin embargo, suele ocurrir que estas secuelas no llegan a superar a sus predecesoras. Los elementos que hicieron especial a la primera película a menudo se diluyen en la segunda parte y estas no calan en los corazones de la audiencia o de la crítica de la misma forma. Pero este fenómeno, aunque común, no suele ocurrir siempre, y da lugar a ocasiones en las que las secuelas incluso se destacan más que la anterior. A continuación, te dejamos algunos de los mejores ejemplos de segundas partes que lograron hacer historia al superar a sus primeras entregas.

El caballero de la noche (2008)

Es difícil hablar de secuelas sin mencionas ‘El caballero de la noche’ de Christopher Nolan. La película, que sigue las aventuras de Batman enfrentando al Joker interpretado por Heath Ledger, no solo superó a Batman Begins en taquilla, sino que estableció un nuevo estándar en cuanto a narración, tono y complejidad en las películas de superhéroes. Está disponible para ver en streaming en las plataformas de Max, Netflix y Apple TV+.

Shrek 2 (2004)

Si bien Shrek fue una película exitosa, su secuela, Shrek 2, superó todas las expectativas al ofrecer una historia más divertida, emocional y compleja, que a la fecha sigue siendo la película animada favorita de muchos, que además es considera prácticamente de forma unánime como la mejor de la franquicia y está llena de momentos que han perdurado en la cultura popular. Para ver en streaming, se encuentra en Prime Video y Movistar+.

Spider-Man 2 (2004)

Nuevamente hay otro ejemplo en el género de superhéroes. La franquicia de Spider-Man tuvo un gran inicio con la primera película dirigida por Sam Raimi, pero Spider-Man 2 fue la cinta que realmente elevó la saga a otro nivel. Mientras que la primera entrega introdujo al Peter Parker de Tobey Maguire y su Spider-Man, la secuela se centra más en las dificultades emocionales y personales que enfrenta el héroe. Además de esto, el villano, el Doctor Octopus interpretado por Alfred Molina, es uno de los villanos más complejos y queridos de la historia del cine. Esta está disponible en Prime Video, Netflix y Movistar+.