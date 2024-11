Llega la Navidad a Plaza las Américas

El centro comercial Plaza Las Américas dio la bienvenida a la Navidad con el tradicional evento de Iluminación en el Atrio Central, que contó con la participación de los Caribbean Tenors y la animación de Tita Guerrero y Alejandro Primero.

Esta celebración marcó el inicio de una temporada que estará llena de magia, actividades y sorpresas que se extenderán hasta enero del 2025.

PUBLICIDAD

Los eventos navideños continuarán el sábado, 16 de noviembre con la presentación del Grupo Fortíssimo del Salvation Army a las 3:00 pm y la presentación de la Tuna de Chavalas a las 5:00 pm. Ambas presentaciones se llevarán a cabo en el Atrio Central.

El domingo, 17 de noviembre, el Atrio Central se transforma en el “SANTAPUERTO”, el aeropuerto más mágico del mundo, lleno de niños emocionados esperando la llegada de Santa a las 11:30 a.m., iniciando la oportunidad de fotos con él hasta el 24 de diciembre.

Además, del viernes, 15 al domingo, 17 de noviembre, Mastercard presenta: “Priceless Weekend”, un fin de semana de descuentos exclusivos para tarjetahabientes Mastercard y servicio de Valet Parking gratis para los tarjetahabientes Black, Platinum y World Elite.

A partir del lunes, 18 de noviembre, y hasta el 16 de diciembre, Plaza Las Américas invita a sus visitantes a participar en Letras de Esperanza. Este esfuerzo comunitario permite a todos escribir y enviar mensajes de aliento a adultos mayores en hogares de cuido. Los visitantes pueden traer su postal navideña y depositarla en el buzón especial ubicado en el Atrio Central. Si no tienen una postal de Navidad, habrá disponibles en el Centro de Servicio al Cliente. Las postales serán llevadas por los voluntarios de “Yo Comparto Lo Bueno”, llevando alegría y esperanza a los hogares.

Otros eventos que Plaza Las Américas llevará a cabo en el mes de noviembre incluyen:

PUBLICIDAD

Caída de Nieve: Todos los días, a las 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 7:00 p.m., el Atrio Central se llenará de nieve, brindando una experiencia mágica para los visitantes, desde el 15 de noviembre hasta el 5 de enero.

Actividades Musicales y Culturales: El 19 de noviembre Mauro Ballet presenta “Nuestras Navidades”. Por su parte, Ballet Concierto de Puerto Rico regresa a PLAZA los días 20 y 27 de noviembre para presentar un extracto de “El Reino de la Nieve”. El 22 de noviembre y como parte de PLAZOLEO, en el Balcón de PLAZA se presenta Jean Manuel.

Eventos Especiales de Black Friday: El viernes, 29 de noviembre, Plaza Las Américas abrirá sus puertas desde las 6:00 a.m., con actividades y premios especiales, como el Check In de Navidad, donde los visitantes podrán ganar una tarjeta de regalo Plaza Gift Card de $500.00 al visitar los directorios digitales y transmisiones en vivo de Uno Radio Group con Amós Morales de Fidelity de 6:00 am a 10:00 am y El Bello y La Bestia de Salsoul de 10:00 am a 2:00 pm Este día, se llevará a cabo el segundo sorteo de una PLAZA Gift Card de $500.00 entre quienes visiten el centro comercial y hagan Check-In en los directorios digitales.

Además, los visitantes pueden disfrutar del Crayola Holiday Magic, disponible hasta el 24 de diciembre, donde los niños pueden participar en estaciones de juegos creativos y festivos, así como ‘selfie spots’ y una estación para trabajar las cartas de Santa. También, podrán participar en los Priceless Mondays, una oportunidad para los tarjetahabientes de Mastercard de ganar hasta $5,000 cada semana al registrar sus compras.

Por último, como parte de la oferta cultural, desde el 25 de noviembre Al Son del Torno, tendrá exhibición y venta de adornos navideños creados por los torneros de madera de Puerto Rico. La exhibición se llevará a cabo en el 3er Nivel del Atrio Central hasta el 8 de diciembre.