“Respete”: Camilo le reclamó a Sebastián Yatra por un “atrevimiento” que tuvo con Evaluna

Camilo protagonizó una acalorada escena durante la ceremonia de los premios Latin Grammy, ya que a propósito de un “atrevimiento” de Sebastián Yatra con Evaluna Montaner, el joven tuvo que pedirle respeto a su colega, advirtiéndole que podría meterse en problemas por este tipo de situaciones.

El intérprete de ‘Tacones rojos’ estuvo muy activo durante la ceremonia de esta prestigiosa premiación a través de sus historias en Instagram, mostrando algunos detalles detrás de cámaras del evento y compartiendo con una gran cantidad de artistas, tanto internacionales como colombianos. Además, también dejó ver varios momentos destacados del show como las presentaciones musicales.

PUBLICIDAD

Puede leer: ¿De terror? Camilo vivió una “pesadilla” durante una fiesta de disfraces

Y a propósito de esto, Sebastián Yatra decidió abordar a Evaluna Montaner, quien se encontraba sin acompañante en ese momento, aprovechando la oportunidad para preguntarle qué opinaba sobre el broche que llevaba en su camisa.

Esto desató una serie de risas entre ambas figuras, jugando con la idea de que se trata de una pieza costosa debido a que la adquirió en una famosa joyería, bromeando sobre la “humildad” de Yatra al portar dicho broche.

Pero tal parece que esta interacción entre el par no terminó de agradarle a Camilo, quien no dudó en pronunciarse al respecto, e incluso le reclamó a su colega por el “atrevimiento” que tuvo con su esposa mientras él no estaba presente.

Lea también: Sebastián Yatra escogió la ciudad con los árboles más grandes del mundo para celebrar su cumpleaños

PUBLICIDAD

Camilo le pidió “respeto” a Sebastián Yatra por la interacción que tuvo con Evaluna

En otra historia, el intérprete de ‘Millones’ aprovechó un video para dejarle claro a Sebastián Yatra que no estaba de acuerdo con el hecho de que le quitara el puesto y que interactuara con su esposa en su ausencia, adelantándole que ese tipo de acciones lo podría meter en problemas.

“Me fui dos minutos. Estaba allá, se cambió de silla. Camilo y Evaluna, hermano, respete. Cójale mucho cuidado que La Tribu lo ve por ahí por la calle”, dijo en tono cómico Camilo, haciendo referencia a que sus fanáticos podrían arremeter contra Yatra si sospechan de un posible coqueteo con Evaluna.