Elena Rose y María Becerra colaboran por primera vez en canción dedicadas a los ‘ex’

La venezolana Elena Rose se unió por primera vez con la argentina María Becerra para estrenar el tema “¿Pa’ Qué Volviste?”.

Las artistas debutaron el sencillo ayer, jueves, durante los Latin Grammy’s como parte del patrocino de Mastercard.

“Es una canción con un mensaje de empoderamiento, el videoclip es increíble con esta metáfora de que nos casamos con nosotras mismas, porque al fin y al cabo es eso, es el amor propio ante todo”, compartió Becerra entrevista virtual exclusiva para Metro Puerto Rico y El Calce.

De igual forma, explicó que el junte se dio por ambas artistas estar con la misma disquera que es Warner, y que era una colaboración que llevaba tiempo por desarrollarse.

Por su parte, Rose fue la compositora del tema, y decidió cantarle a un ‘ex’ reaparecido por ser una experiencia universal.

“Abrazando un poquito el sentimiento de que es algo que pasamos todos. Me encanta aterrizar en temas que sean de la vida real”, abundó.

“¿Pa’ Qué Volviste?” fue descrito por las interpretes como un himno para cantar con las amigas en una noche de karaoke con ritmos que fusionan el pop con tropical.

“Quería como algo que tuviera ese sentimiento de que, wow, que me pare de la silla, que me pare a bailar, que me pare a moverme, que me pare a gritarlo y cantarlo”, puntualizó Rose.

El estrenar el tema durante los Latin Grammy’s fue una experiencia especial, según relató Rose.

“Es una de las noches más importantes de la industria de la música latinoamericana. Para mí es un honor, especialmente con lo que respeto a la Academia, que nos hayan querido incluir en un momento así, en conjunto con Mastercard”, comentó.

La química de las artistas se notaba, aunque la entrevista fuera virtual, pues las risas que se compartían, y la admiración que se dotaban, era la respuesta a que esta mezcla fuera exitosa.

Tan conectadas estaban Rose y Becerra que ambas contestaron lo mismo sobre el consejo a dar a una amiga que le reapareció el ‘ex’ como sucedió en la canción.

“Todo depende. Mayormente, seguro le diría que no, salir de ahí, salir de ahí no vuelve”, bromeó Becerra.

Entre risas, Rose añadió que todo tiene que ver con el momento de la ruptura.

Mira la entrevista completa: