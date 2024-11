Maripily Rivera dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Joe Joe

La ganadora de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), Maripily Rivera, acudió a sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras a su “milagro de vida”, su hijo José Antonio García Rivera, por su cumpleaños.

“Un día como hoy naciste pesando una libra y cuatro onzas, siendo un niño prematuro y milagro de vida llenando mi vida de felicidad y convirtiéndome en la madre más orgullosa del mundo. Sabes eres todo en mi vida y le doy gracias a Dios de tenerte como hijo pues eres mi otra mitad del corazón️, mi fuerza, mi motor de vida. Mi Joe Joe de mami, pues aunque cumplas hoy 23 años seguirás siendo mi bebé (sic.)”, escribió la empresaria en Instagram.

Continuó: “Amo ser madre y amo haber vivido todo estos momentos de mi vida viéndote crecer en cada etapa, yo amándote cada segundo de mi vida. Me quedé con las ganas de seguir siendo madre pues creciste demasiado rápido mi niño bello. Hoy estás disfrutando tu cumpleaños en China y viajando el mundo como te lo mereces y deseos disfrutes al máximo tu cumpleaños”.

“Que Dios te me llene de salud siempre cuidando tus pasos llenando tu vida de éxito pues eres merecedor de eso. Nunca cambies tu humilde esencia, caballerosidad, hombre trabajador y amoroso que eres, pues es lo que te hace diferente a los demás. Te amo mi hijo bello. desde México te envío un abrazo grande hasta China dónde estás ahora mismo. Gracias por ser el mejor hijo del mundo. Hoy me duele un poco mi corazón por no tenerte a mi lado para celebrar como siempre me ha gustado, pero a tu regreso del viaje celebramos junto hijo mío (sic.)”, concluyó.

En una entrevista con People En Español, la modelo boricua contó cómo es su relación actual con su hijo Joe Joe.

Rivera destacó que la relación que tiene con su hijo es muy buena, aunque hubo un momento en el que él decidió no estar más al lado de su madre.

“A los 17 años quiso irse con su papá porque le hacía falta su papá. Y ya cuando ellos crecen y se hacen hombrecitos quieren estar cerca de su padre, su padre tiene negocios, está de lleno en los negocios con su papá”, agregó.

“Al principio fue difícil porque yo vivía pegada a Joe Joe, pero ese tiempo lo consumí en ejercicio y en trabajar. Nosotros estábamos alejados, pero hablábamos cuatro o cinco veces al día y él venía los fines de semana, un fin de semana sí un fin de semana no”, enfatizó Rivera.

La modelo se encuentra en una gran etapa de su vida, disfrutando de los frutos de su triunfo en el reality show, por lo que está enfocada en varios proyectos.