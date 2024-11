Cecilia Victoria visita la redacción de Telenoticias

Los periodistas Zugey Lamela y Walter Soto León llevaron por primera vez a su hija, Cecilia Victoria, a la redacción de Telenoticias.

La bebé de nueve meses y medio fue recibida por colegas de los periodista, quienes se mostraron muy emocionados por su llegada.

“¡HERMOSURA! 😍😍 Cecilia Victoria visitó hoy por primera vez la redacción de Telenoticias y se robó la atención de todos 🥰 ¡Dios la bendiga!”, lee la publicación.

Lamela expresó en una entrevista que desde la llega de Cecilia Victoria su vida y la de su esposo “es formidable”.

“Es la mejor vida. Es un tesoro lo que tenemos en esta niña. Obviamente agotados también, no vamos a romantizar esto. No es fácil las amanecidas. Pero no hay nada más importante en nuestras vidas que esta niña. Centrados en que ella sea una niña feliz”, comentó la periodista en el programa de televisión Alexandra a las 12.

Recientemente la pareja celebró la vida de su “bebé arcoíris” Cecilia Victoria. “Mi querida hija, hoy papá y mamá celebramos que nos hayas enseñado el valor de la esperanza, pintando nuestros días con tanta alegría e ilusión. ¡Eres más de lo que una vez soñamos! Le has dado un nuevo sentido a nuestras vidas haciéndonos conscientes de lo que verdaderamente es importante”, escribió

“Eres una bendición y no nos cansaremos de contar nuestra historia porque queremos que quienes atraviesan por lo que una vez nosotros atravesamos, no pierdan la fe. Nuestros tres angelitos en el cielo viven en nuestros corazones”, añadió.

El matrimonio, que en el pasado compartió su duelo por la pérdida de otros embarazos, afirmó en una entrevista previa que aferrarse a su fe y a la voluntad de Dios les permitió enfrentar las dudas y dificultades que surgieron previo a la llegada de Cecilia Victoria.

Cecilia Victoria nació el 31 de enero a las 10 de la mañana, pesó 7 libras y midió 19.6 pulgadas.