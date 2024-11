Arranca el Festival de Cine Europeo en Puerto Rico

La Alliance Française Puerto Rico (AFPR) comenzó esta semana la decimoquinta edición de su Festival de Cine Europeo de Puerto Rico (FCEPR), evento que volverá a celebrarse en las salas de Fine Arts Cinema en Miramar y otros espacios, del 13 de noviembre al 21 de noviembre de 2024.

Como parte de su amplia programación cinematográfica, el Festival presenta una diversa selección de importantes películas europeas, escogidas bajo diferentes categorías por el cineasta puertorriqueño y director artístico del Festival, Álvaro Aponte Centeno. Entre los títulos programados en esta edición, el Festival incluye filmes que cruzan fronteras, presentando coproducciones internacionales como es el caso de El Ladrón de Perros, realizado entre Bolivia, Chile, México, Ecuador, Francia e Italia por el cineasta chileno Vinko Tomicic Salinas, director invitado a esta edición del Festival. Entre otras películas reconocidas internacionalmente, el Festival será plataforma de estreno en Puerto Rico de filmes galardonados como L’Histoire de Souleymane, ganadora del premio del jurado « Un Certain Regard » en el Festival de Cannes 2024; Black Tea, nominada a Mejor Película en la Berlinale 2024; Dahomey, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale 2024; O’Corno, ganadora de la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián 2023; Reinas, ganadora del Premio del Público en el Festival de Cine Internacional de Locarno 2024; y La Chimera, nominada a la Palma de Oro en 2023 y ganadora de más de once premios internacionales.

El Festival continúa este año con su línea editorial, inaugurada por Aponte Centeno en 2022, que busca resaltar, reconocer y visibilizar un cine de calidad internacional, de autores independientes que crean desde el compromiso, la innovación estética y desde otras miradas.

“Este año el Festival regresa con mucha fuerza. Presentamos lo mejor del cine europeo que se ha estrenado en el 2024, desde el Festival de Berlín hasta el Festival de Cannes. Continuamos con nuestra misión de ofrecerles a Puerto Rico una programación diferente donde la audiencia se pueda adentrar, a través de diversas películas, en la cultura e idiosincrasia de países europeos. Nuestro compromiso es con un cine que visibilice sectores marginados, ya sea a través de sus directores, sus actores o historias”, afirma el propio Aponte Centeno, director artístico del Festival.

También, como ya es habitual, la programación del FCEPR nos ofrece un viaje hacia filmes clásicos del cine europeo que han marcado la historia del séptimo arte. Según añade Aponte Centeno, “este año contamos con una retrospectiva de uno de los grandes maestros del cine en el siglo XX y XXI, el cineasta austriaco Michael Haneke, así como con una de las mejores películas lanzadas en el 2024, Emilia Perez del importante director francés Jacques Audiard. Más de 25 títulos componen la muestra de esta edición que, en adición, contará con la presencia de algunos de los realizadores de estas películas. Presentaremos además los mensajes de autores, como del propio Haneke, que nos han sido específicamente enviados para el pueblo puertorriqueño.”

Por primera vez, la apertura de esta 15ta edición del FCEPR tendrá lugar en el Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMi) y contará con la presencia del Embajador de Francia en los Estados Unidos, Monsieur Laurent Bili, y del Secretario de Estado de Puerto Rico, Omar J. Marrero, co-anfitrión del evento de apertura. Durante la inauguración, prevista en la tarde del miércoles, 13 de noviembre, el FCEPR rendirá homenaje además a cuatro figuras destacadas del cine boricua, reconociendo su trayectoria profesional y sus destacadas aportaciones en la industria cinematográfica puertorriqueña e internacional. En este acto, se reconocerá públicamente a la pareja artística de Blanca Silvia Eró y Jacobo Morales, además de la cineasta Gisela Rosario Ramos “Macha Colón” y el director de fotografía, Pedro Juan López.

La Dra. Carine Delplanque, directora ejecutiva de la Alliance Française de Puerto Rico, destacó la relevancia de este gran evento cinematográfico, afirmando que en su nueva edición alcanza una nueva etapa de madurez. “Con los años, el Festival se ha consolidado y se relaciona con un público cada vez más fiel y exigente, a la espera de un cine comprometido y de calidad, reflejo de nuestras sociedades contemporáneas unidas a ambos lados del Atlántico. Como un sólido puente creado por la Alliance Française de Puerto Rico hace 15 años, el Festival embarca a miles de espectadores, grandes y pequeños, en un viaje de cine que trasciende fronteras y nos permite el encuentro ante la gran pantalla. Me enorgullece ver la evolución de este Festival que hace brillar Puerto Rico y sus talentos en otros confines”, afirmó la Dra. Delplanque.

Como parte de su compromiso hacia el desarrollo del cine local, el FCEPR regresa a celebrar su reconocida competencia de cortometrajes boricuas Cortadito, que cuenta este año con el patrocinio del National Endowment for the Arts. Retomando la misión del programa, la AFPR, en colaboración con PJ Gaffers, Reaktor Post, The Sifre Group, Moriviví Cine y Filmes Casa, ha logrado apoyar este año a seis cineastas puertorriqueños en la producción de sus cortometrajes originales, los cuales se estrenarán el 14 de noviembre en la gran pantalla del Festival.

Además de su estreno, estos nuevos cortos boricuas podrán ser disfrutados en más de 5 tandas adicionales durante la semana del Festival. La AFPR reconoce el gran desempeño de todos los equipos creativos que han participado en los siguientes proyectos, que estarán presentes para presentar sus cortometrajes ante la audiencia del Festival: Al son que me toquen bailo, dirigido por Deyaneira González Acevedo y producido por H. J. Leonard y Orlando Ramos. Andrea: mar afuera, mar adentro, dirigido por Jowy Joel Santiago Miranda, Nicolle Márquez y producido por Kenny Orlando y Surhail K. Navarro. El Azul del Cielo, dirigido por Alfredo López Nieves y producido por Emanuel Pagán Colón. La Torre de Inés, dirigido y producido por Adrián Pérez Rodríguez y Cynthia González Belén. Mal Gusto Exquisito, dirigido por Mariana Monclova y producido por Vanessa López y Mariana Monclova. Mataplantas, dirigido por Maria del Mar Rosario Ruiz y producido por La Mar Picá LLC.

Los cineastas ganadores serán premiados en diferentes categorías, incluyendo Mejor Actriz, Mejor Guión, Mejor Dirección y Mejor Producción, entre muchos otros, en la Noche de Entrega de Premios que se celebrará en la sede de la Casa de España el jueves de clausura del Festival, 21 de noviembre. El jurado seleccionado para esta competencia 2024 estará conformado por Michelle Malley, cineasta puertorriqueña, Luis J. Cruz, fundador de CineFiesta y presidente de la Puerto Rico Film Foundation y Vinko Tomicic Salinas, cineasta chileno. Como en ediciones anteriores, este evento de cierre del Festival en San Juan también servirá para inaugurar la Cine Gira, itinerancia del Festival que promueve proyecciones gratuitas de una selección de películas europeas y de los mejores cortometrajes galardonados en Cortadito 2024 en diferentes pueblos y centros comunitarios a través del archipiélago de Puerto Rico. Más información sobre la Cine Gira estará disponible en la web oficial del Festival en las semanas posteriores a su celebración en Fine Arts Miramar.

Durante las mañanas escolares del Festival, miles de niños y adolescentes puertorriqueños se beneficiarán también de la nueva edición del programa Festinema Junior, iniciativa que continúa inspirando y educando a estudiantes a través de proyecciones gratuitas de películas francesas, proporcionadas por el Institut Français. Un año más, este programa de cine educativo cuenta con el apoyo de la Fundación Ángel Ramos, la Fundación Puertorriqueña para las Humanidades y el National Endowment for the Humanities.

Por su parte, el Dr. Federico Olivieri, director ejecutivo del Festival, anunció que el Festival de este año se completará también con tres jornadas del Foro Industria, espacio dedicado a la formación y al intercambio profesional entre Europa y Puerto Rico. Además de ofrecer clases magistrales gratuitas con los invitados de esta edición, el Festival celebrará la segunda edición de “CineConexión”, el Foro de Coproducción Online entre Europa y el Caribe. En la segunda edición de esta actividad virtual, siete proyectos boricuas de largometrajes en desarrollo, seleccionados tras la convocatoria abierta en septiembre de este año, conectarán con un panel de productores europeos, ante los que podrán presentar sus películas y explorar oportunidades de coproducción.

Según explicó el director ejecutivo del Festival, Federico Olivieri: “El cine representa una herramienta potente tanto para la educación y el diálogo social, como para las sinergias creativas y profesionales. Estamos muy emocionados de celebrar este importante aniversario del FCEPR con una cuidada oferta de películas y varias actividades que beneficiarán a miles de espectadores y profesionales de la industria. Puerto Rico cuenta con un sector cinematográfico comprometido, dinámico y talentoso. Queremos ser una plataforma que dinamice la relación entre Europa y Puerto Rico, consolidando un puente de cine que nos permita compartir historias y proyectos a través de la mirada de sus cineastas. Les esperamos numerosos para disfrutar de esta decimoquinta edición del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico y así sentir, reflexionar y conectar ante la magia del cine que nos une.”