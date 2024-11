Actor surcoreano Song Jae-lim fue hallado muerto en su departamento

El 12 de noviembre, el actor surcoreano Song Jae-lim, reconocido actor de k-dramas, fue hallado muerto dentro de su departamento, ubicado en el distrito de Seongdong, en Seúl.

Fue un amigo del actor y exmodelo quien encontró su cuerpo, al parecer, ambos tenían planeado comer juntos ese día. Se especula que se habría quitado la vida, ya que las autoridades no encontraron señales de que alguien hubiera entrado a asesinarlo.

“Nuestra investigación inicial hasta ahora no reveló signos de actividad criminal. Dado que la familia no quería una autopsia, procederemos a transferir al fallecido a la custodia de su familia”, fue lo que declaró la policía a la prensa.

¿Quién fue Song Jae-lim? Actor que saltó a la fama por el reality show ‘We Got Married’

Song Jae-lim nació el 18 de febrero de 1985 y empezó su carrera en la industria del entretenimiento como modelo, llegando a trabajar para varias firmas coreanas, como Juun. J, Herin Homme y Ha Sang Beg.

En 2009, incursionó en la actuación con un pequeño papel en la película “Actresses”, al año siguiente participó en otra cinta titulada “Grand Prix”. En el 2011, recibe más reconocimiento por interpretar al guardaespaldas del rey en el drama de época, “La Luna Abraza al Sol” (Moon Embracing The Sun). Dos años después interpretó a un asesino a sueldo en “Two Weeks”.

No obstante, fue gracias al reality show “We Got Married”, que Song Jae-lim logró consolidarse como una gran celebridad en Corea del Sur. En este programa, los famosos deben superar diferentes pruebas, mientras fingen llevar una vida de casados. El actor participó en la cuarta temporada, emitida en 2014, junto a la actriz Kim So Eun.

Su último trabajo fue en la serie, “La reina Woo”, un drama de época donde interpretó al personaje de Go Pae-Eui. El funeral del actor se llevará a cabo el 14 de noviembre en una funeraria ubicada en Yeouido, a las 12:00 p.m. hora local.