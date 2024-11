Sprite y Daddy Yankee crean edición especial de latas para promover lugares turísticos de la isla

Sprite Puerto Rico y el cantante puertorriqueño Daddy Yankee se unen para promover lugares turísticos de la isla en una edición especial de latas coleccionables.

Se trata de una iniciativa que persigue destacar la belleza de Puerto Rico, su cultura y su gastronomía. Los visuales de las latas resaltarán los “spots” favoritos de Daddy Yankee para disfrutar de la isla, entre ellos Rincón, Luquillo, El Yunque, Guavate, Culebra y La Parguera.

“Me siento orgulloso de donde nací y me crié. Orgulloso de donde vivo, de mi gente, mi cultura y mi hermosa isla. Nada me llena más que compartir lo que somos con el mundo, y ser parte de colaboraciones como esta me permite seguir mostrando lo bonito de Puerto Rico”, expresó Daddy Yankee.

Esta edición especial de latas coleccionables fue diseñada por artistas gráficos locales y producida en Puerto Rico, y estará disponible en todos los puntos de venta alrededor de la isla. Comenzará con una primera producción de seis (6) diseños, a la que se añadirán diseños adicionales en el mes de diciembre. Esta iniciativa tiene como meta resaltar los 78 municipios de la isla y sus atributos turísticos.

Pablo Rodríguez, vicepresidente y gerente general de Coca-Cola Puerto Rico indicó que “para nosotros es importante ser parte de esfuerzos que promueven el crecimiento del turismo local. Puerto Rico tiene muchos lugares hermosos que hay que seguir resaltando, a la vez que esto apoya el desarrollo económico de los municipios”.

“Esta iniciativa es un claro ejemplo del potencial, alcance, y oportunidades que pueden lograrse a través de la colaboración entre el gobierno y el sector privado. Nos llena de entusiasmo y orgullo que, a través de este esfuerzo conjunto entre nuestra marca Voy Turisteando, Sprite, y nuestro gran embajador de turismo interno Daddy Yankee, se continúe celebrando y resaltando municipios de nuestra isla, al igual que la riqueza de nuestra vibrante cultura y variedad gastronómica”, afirmó el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado Santiago.

Por su parte, Michelle Serrano, directora de Mercadeo de Sprite Puerto Rico, manifestó que “nos enorgullece ser aliados de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y su marca oficial ‘Voy Turisteando’, así como de Daddy Yankee que siempre ha sido un embajador de la cultura puertorriqueña. Proyectos como este, pensados y creados por puertorriqueños para el mercado local, son parte de nuestro compromiso como marca para acercarnos más al consumidor”.

Asimismo, Alberto de la Cruz, presidente de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers, resaltó que “como empresa puertorriqueña, una de nuestras prioridades es continuar aportando a la economía local mediante proyectos únicos que sean conceptualizados y producidos por talento de aquí. Esta colección de latas fue posible gracias al trabajo de puertorriqueños, desde su diseño, hasta la fabricación y embotellamiento. Seguimos comprometidos con Puerto Rico y con su desarrollo económico”.