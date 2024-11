Orquesta Sinfónica ofrecerá concierto tributo a Star Wars

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) anunció el concierto especial titulado “Galaxias Sonoras: un tributo a Star Wars”, que se llevará a cabo este sábado, 16 de noviembre, a las 7:00 PM en la Sala Sinfónica Pablo Casals en el Centro de Bellas Artes en Santurce (CBA).

Bajo la batuta del director asociado de la OSPR, Rafael Enrique Irizarry, el público podrá disfrutar de la magia de Star Wars con los icónicos temas de John Williams, desde “A New Hope” hasta “The Rise of Skywalker”.

Para esta ocasión especial, la orquesta estará acompañada por la Coral Lírica de Puerto Rico, bajo la dirección de Jo-Anne Herrero.

”Estamos emocionados de ofrecer este tributo a una de las sagas más queridas del cine. Esta colaboración entre la OSPR y la Coral Lírica de Puerto Rico promete ser una noche inolvidable para todos los amantes de Star Wars y la música sinfónica”, expresó la directora ejecutiva de la Corporación de Artes Musicales, Melissa Santana.

El repertorio del concierto incluirá memorables piezas sonoras de la serie de películas como “Star Wars Suite for Orchestra; Tema Principal de Episode IV: A New Hope,” “Anakin’s Theme de Star Wars Episode I: The Phantom Menace ‚” “Psalm of the Sith de Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker” y “Duel of the Fates de Star Wars Episode I: The Phantom Menace”.

Igualmente, la OSPR interpretará “Across the Stars de Star Wars Episode II: Attack of the Clones,” “The Rebellion is Reborn de Star Wars Episode VIII: The Last Jedi ,” “The Jedi Steps & Finale de Star Wars Episode VII: The Force Awakens,” “Rey’s Theme de Star Wars Episode VII: The Force Awakens,” y “Battle of the Heroes de Star Wars Episode III: Revenge of the Sith”.

No pueden faltar la “Imperial March (también conocida como Tema de Darth Vader) de Star Wars Suite for Orchestra; Episode V: The Empire Strikes Back,” “Princess Leia’s Theme de Star Wars Suite for Orchestra; Episode IV: A New Hope,” “The Rise of Skywalker de Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker,” y “Star Wars Suite for Orchestra; Throne Room & Tema Final de Episode IV: A New Hope”.

Por su parte, el maestro Rafael Enrique Irizarry recordó que “la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico fue una de las primeras orquestas autorizadas a tocar la primera compilación de la música para Star Wars, adaptada por el propio compositor. Nos satisface enormemente poder compartir de nuevo con el público esta poderosa experiencia sonora a través de la magia de Star Wars y los temas de John Williams, que han inspirado a tantas generaciones. Debo resaltar, de igual modo, que la velada servirá para trascender el mero entretenimiento de ocasión para brindar a ese auditorio una experiencia indeleble y trascendental. Así continuamos cumpliendo cabalmente con nuestra misión de educar, inspirar y edificar”.

Star Wars es una icónica saga de películas creada por George Lucas que ha dejado una huella indeleble en la cultura popular desde su estreno en 1977. La serie se desarrolla en una galaxia ficticia donde se hace presente la lucha entre el bien y el mal.

Desde su estreno, Star Wars ha cautivado a múltiples generaciones de fans con sus emocionantes aventuras espaciales, épicas batallas y profundos dilemas morales.

La música de Star Wars, compuesta por John Williams, es una parte esencial de la saga que ha contribuido enormemente a su éxito y legado.

Las personas podrán asistir al concierto disfrazados de sus personajes favoritos. Los boletos están a la venta en Ticketera, Ticket Center y la boletería del CBA.