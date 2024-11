Gilberto Santa Rosa celebrará una gira de conciertos en San Valentín

El salsero puertorriqueño, Gilberto Santa Rosa, llevará su romanticismo a diversos escenarios con su esperada serie de conciertos de San Valentín, que en esta ocasión llevará por nombre “Auténtico Love Edition”.

Esta gira recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, brindando a sus fanáticos una velada repleta de todos sus éxitos.

Los conciertos iniciarán el 6 de febrero en San Jose y continuarán a través de distintas ciudades: Los Ángeles, Vancouver, Calgary, Orlando, Hollywood y culminarán en Oxon Hill.

“El mes de febrero es una fecha que siempre he sentido muy especial, ya que celebra lo que me ha motivado durante toda mi carrera: el amor en todas sus formas,” expresó Santa Rosa. “Cada concierto de esta serie es un regalo tanto para mi gente como para mí, y no hay mejor forma de celebrarlo que juntos, cantándole al amor”, expresó el “Caballero de la Salsa” en declaraciones escritas.

Las fechas de la gira “Auténtico Love Edition” son:

• 6 de febrero - San Jose, California | San Jose Civic

• 7 de febrero - Los Ángeles, California | YouTube Theater

• 8 de febrero - Vancouver, Canadá | Vogue Theatre

• 9 de febrero - Calgary, Canadá | Great Eagle Centre

• 14 de febrero - Orlando, FL | Kia Center

• 15 de febrero - Hollywood, FL | Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino

• 16 de febrero – Oxon Hill, MD | MGM National Harbor

Con el “Auténtico Love Edition”, Santa Rosa invita a su público a celebrar el amor, la amistad y la vida misma a través de la música que ha marcado su carrera.

Los boletos para “Auténtico Love Edition” ya están disponibles en Ticketmaster.com .

Para obtener más información pueden visitar www.gilbertosantarosa.com.