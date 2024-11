Denzel Washington aseguró que tendrá un rol importante en la tercera entrega de 'Black Panther'

La expectativa en torno a una posible tercera entrega de “Black Panther” ha aumentado tras las recientes declaraciones del reconocido actor Denzel Washington. Durante una entrevista en el programa australiano Today Washington mencionó que el director Ryan Coogler, está escribiendo un papel específicamente para él en la próxima película de “Black Panther”.

Aunque Marvel Studios no ha confirmado oficialmente la producción de una tercera película de “Black Panther”, la participación de Denzel Washington ha entusiasmado a los fanáticos. El actor, conocido por su impecable trayectoria, expresó que en esta etapa de su carrera busca trabajar únicamente en proyectos que sean significativos y desafiantes.

“En este momento de mi carrera, solo me interesa trabajar con los mejores. No sé cuántas películas más haré, probablemente no tantas. Quiero hacer cosas que no he hecho antes”, señaló Washington, añadiendo que Coogler tiene en mente un papel diseñado especialmente para él.

La franquicia de “Black Panther” se ha convertido en una de las joyas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), no solo por su éxito en taquilla, sino por su relevancia cultural. La primera película, lanzada en 2018, recaudó más de 1,300 millones de dólares y recibió elogios tanto de la crítica como del público.

Con la lamentable pérdida de Chadwick Boseman en 2020, quien interpretó al emblemático T’Challa, la segunda entrega, “Black Panther: Wakanda Forever”, fue tanto un tributo al actor como una continuación de la historia de Wakanda. Esta secuela, estrenada en 2022, abordó temas de duelo y herencia, con Shuri tomando el manto de Black Panther.

La posibilidad de que Denzel Washington se una a este universo agrega una dosis extra de emoción y especulación sobre el personaje que interpretará. Muchos fanáticos han sugerido que Washington podría dar vida a “Blue Marvel”, un héroe veterano cuya experiencia y profundidad encajarían perfectamente en el universo de “Black Panther”.

Otros nombres de la industria como Harrison Ford también se han sumado recientemente al UCM, lo que destaca el atractivo que la franquicia aún tiene para grandes figuras de Hollywood. La presencia de Denzel Washington en la próxima película sin duda aportará un nuevo nivel de profundidad a la historia de Wakanda.