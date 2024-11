Ricardo Peralta explota tras abucheo en premier de ‘Wicked’

El público aún no perdona el mal comportamiento de Ricardo Peralta en ‘La Casa de los Famosos México’, hecho que se demostró en la alfombra amarilla de la premier de ‘Wicked’ en México, pues cuando el influencer desfiló a lado de Jair Sánchez, la gente lo abucheó de tal manera, que recurrió a sus redes sociales para desahogarse.

Una gran cantidad de personas se reunieron alrededor del Auditorio Nacional para ver a Ariana Grande, Cynthia Erivo, Danna y Cecilia de la Cueva desfilar por el camino amarillo de la premier de ‘Wicked’. Además de las actrices, otros influencers y celebridades recorrieron la alfombra y se tomaron el tiempo de convivir con sus seguidores.

Fue muy notorio que al público no le gustó la presencia de Ricardo Peralta, pues en cuanto descendió de su vehículo, los presentes comenzaron a abuchearlo e insultarlo, lo que resultó en un momento incómodo para el exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’.

Ricardo Peralta reacciona al hate en su contra

Después del evento, el apodado ‘Torpecillo’ ocupó sus redes sociales para lanzar un comunicado al respecto: “Gracias por todos sus mensajes de amor. Definitivamente promover el hate puede ser muy dañino para la mente de alguien”.

Aseguró que tocará el tema en terapia psicológica: “Pero ya andamos en terapia, el miércoles que tenga mi sesión ya tendré que contar. Solo toca ser fuerte y continuar con el acompañamiento psicológico que llevo y con mi círculo de apoyo y confianza (familia y amigos)”.

“Les amo infinitamente, nunca fue mi intención hacer enojar a un país entero”, agregó.

Finalizó profesando su amor por Ariana Grande: “Si eres fan de Ariana como yo lo soy, sabes que ella no apoya el bullying, ni el acoso mediático. Te amo Ariana Grande, yo solo quería volver a verte y fui el más feliz del mundo”.

En otra historia de Instagram, pidió que no arremetieran contra Jair Sánchez: “Por favor no hagan groserías hacia él, desquítense conmigo todo lo que quieran”; y después mencionó sufrir de ansiedad: “No había sentido este nivel de ansiedad en mi vida”.