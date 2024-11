¿Por qué Carolina Ramírez no se encuentra en las grabaciones de la tercera temporada de La Reina del Flow?

Recientemente se confirmó que ya las grabaciones para la tercera temporada de La Reina del Flow ya iniciaron, pero los fanáticos inmediatamente notaron la ausencia de su protagonista, Carolina Ramírez, quien le ha dado vida Yeimy en la producción.

En la imagen del primer “claquetazo” vimos a los actores, productores y guionistas que regresaron a una de las telenovelas más exitosas de Colombia, pero ¿dónde está la Reina?

Cambiaron a La Reina del Flow

La serie ganadora de un Emmy Internacional ya inició sus grabaciones y Carlos Ochoa, periodista de entretenimiento, informó sobre Carolina Ramírez. Ochoa asegura que en esta nueva temporada habría una nueva protagonista que estará interpretado por la actriz Alisson Joan.

Sin embargo, Carolina sí participará en la producción. La actriz en estos momentos se encuentra grabando en el exterior, pero a finales de noviembre o principios de diciembre iniciará sus escenas.

Nuevos personajes en La Reina del Flow

Joan se unirá junto a los nuevos actores Mauricio Cujar, Rami Herrera, Juan Arboleda, Eduardo Pérez, Ricardo Vesga, Johan Rivera y Manolo Alzamora.

Recordemos que Ramírez fue de las primeras en confirmar la nueva temporada: “paso a confirmar que hace 3 días firmé, así que estaré en la nueva temporada, no sé de qué se va a tratar, tal vez pase algo importante con Yeimy, tal vez no, no lo sé. Hay tantas ganas, que al final lo hice”.

Hipótesis de la nueva temporada

Los rumores afirman que posiblemente Yeimy esté secuestrada o desaparecida por lo que Charly, su pareja, sufrirá bastante en la nueva temporada.

Recientemente, Carlos Torres, quien actúa como Charly Flow, publicó en su perfil de Instagram: “Venimos con toda”, junto a Kino y Juan Palau, sus amigos y artistas en la ficción, y así grabar la primera escena de la tercera temporada.