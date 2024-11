J-King y Maximan se unen a Ken-Y para el lanzamiento de “La Conversación Remix”

El icónico dúo de reggaetón, J-King y Maximan, unieron fuerzas con el exponente urbano, Ken-Y, para lanzar su más reciente sencillo titulado “La Conversación Remix”.

“UNA COMBI QUE USTEDES NO SE ESPERABAN🔥 ¿YA ESCUCHARON EL REMIX DE ESTE CLÁSICO?🥵 CON VIDEO OFICIAL OBLIGAO🎥😮‍💨”, escribió el dúo en su cuenta de Instagram junto a un video donde los tres artistas promocionan el lanzamiento.

La colaboración se destaca por la combinación de reggaetón y vallenato, resaltando la esencia romántica y tropical de la canción. Fue producida por Jesús Alvarado.

La historia detrás de “La Conversación Remix” es una declaración de amor. El protagonista, un reggaetonero, busca ganarse el favor del padre de su pareja, un doctor, mientras expresa su más sincero amor.

“Doctor entienda ya de una vez por favor. A su hija yo la amo de verdad. Y yo le hablo de corazón. Para mi ella es alguien especial. Y por su clase social no me quiera tirar, no me venga a menospreciar. Que yo también tengo mi cuenta. Tampoco a mi me falta na’”, es parte de la letra del pegajoso sencillo.

El videoclip, dirigido por Jack Nine Film, complementa esta vibra con imágenes llenas de colores vibrantes y paisajes paradisíacos que realzan la energía de la canción.

“La Conversación Remix” ya está disponible en todas las plataformas digitales.