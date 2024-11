Def Leppard llega al Choliseo para complacer a los rockeros

Una de las bandas icónicas del rock y miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll, Def Leppard, se presentarán en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot el próximo año.

Según se informó, la presentación será el 15 de mayo del 2025. La noche incluirá interpretaciones del legendario catálogo de Def Leppard, incluyendo éxitos clásicos como: “Pour Some Sugar on Me”, “Photograph” y “Love Bites”.

Con más de 110 millones de álbumes vendidos, dos prestigiosos premios Diamond Awards de EE. UU., y una inducción al Salón de la Fama® del Rock & Roll, Def Leppard—Joe Elliott (vocalista), Phil Collen (guitarra), Rick Savage (bajo), Vivian Campbell (guitarra) y Rick Allen (batería) son aclamados como una de las mejores bandas de rock en vivo de todos los tiempos.

Estos son conocidos por sus álbumes “Pyromania” e “Hysteria” y un arsenal de éxitos como “Rock of Ages”, “Pour Some Sugar on Me” y “Foolin’”, aportan una energía y un talento inigualables al escenario. Desde que lanzaron su catálogo en plataformas digitales en 2018, la banda ha ganado 5.5 billones de “streams” y continúa expandiendo su base de fans a nivel global.

El álbum de la banda, aclamado por la crítica, “Diamond Star Halos”, debutó en el Top 10 de Billboard, mientras que “Drastic Symphonies” con la Royal Philharmonic Orchestra alcanzó el #4 en el Reino Unido, pasando 15 semanas en la posición #1 en la lista Clásica de Billboard. Después de una reciente colaboración con Tom Morello en el sencillo “Just Like 73″, que se elevó al # 1 en la lista de Rock Clásico, Def Leppard permanece como una fuerza dominante, inspirando a nuevas generaciones con sus electrizantes presentaciones en vivo.

La venta de boletos comienza este jueves 14 de noviembre a las 10 a.m. en www.ticketera.com. La producción está a cargo a José Dueño.