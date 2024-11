Crece polémica entre SNL y Elon Musk: acusan al empresario de dejar llorando a una de las actrices

La relación entre Elon Musk y el programa “Saturday Night Live” (SNL) vuelve a ser noticia tras la revelación de Chloe Fineman, miembro del elenco, quien confesó haber llorado por la actitud del empresario durante su participación como presentador en 2021. Esta no es la primera vez que cusan a Elon Musk de malos tratos dentro de la industria del entretenimiento.

En un video compartido en TikTok, Fineman admitió que Musk no solo ignoró sus propuestas para un sketch, sino que su reacción fue tan fría que terminó afectándola emocionalmente. En el video, Fineman recordó que pasó toda la noche trabajando en un guion para presentárselo a Musk con mucha emoción.

Elon Musk habría hecho llorar a Chloe Fineman luego de que esta le presentara un sketch de SNL

Según la actriz, cuando le mostró su idea, Musk no la tomó en serio, mostrándose indiferente y dejando claro que no le parecía graciosa. “Me miró como si estuviera conduciendo un Tesla y dijo: “No es gracioso”. Luego comenzó a pasar cada página de mi guion y comentó: “No me reí ni una sola vez”.

Esta historia, aunque sucedió hace tres años, se hizo viral luego de que Musk criticara duramente al programa en sus redes sociales por una parodia reciente en la que se mencionaba a Donald Trump. El magnate expresó su descontento en X, asegurando que “SNL ha estado muriendo lentamente”.

Bowen Yang, otro actor de SNL, también habló en el programa “Watch What Happens Live” sobre un presentador que había hecho llorar a varios miembros del elenco debido a su rechazo hacia los guiones. Aunque Yang no mencionó nombres, la confesión de Fineman dejó claro que Musk fue el protagonista de ese incómodo momento.

Las polémicas entre Elon Musk y SNL no paran

La presencia de Musk en SNL siempre fue polémica, pues muchos criticaban que el multimillonario, con poca experiencia en comedia, fuera elegido como presentador. Sin embargo, Chloe Fineman reconoció que, aunque la experiencia fue difícil en su momento, el sketch finalmente se presentó en el programa.

El episodio, sin embargo, deja en evidencia las complejidades y tensiones que a veces surgen detrás de cámaras en producciones de alto perfil como SNL. Con esta revelación, queda claro que la relación entre Musk y el icónico programa de comedia sigue marcada por desencuentros y comentarios punzantes.