Ariana Grande pide a Disney “proteger y preservar” La Torre del Terror por este motivo

En una acción que ha conmovido a los entusiastas de los parques temáticos, la sensación pop Ariana Grande ha tomado posición para implorar a Disney que salvaguarde la importancia histórica y el encanto único de The Tower of Terror.

Este icónico atractivo, también conocido como el Hollywood Tower Hotel, ha sido un elemento básico del panorama de parques temáticos de Disney durante más de un siglo, cautivando a los visitantes con sus emocionantes caídas de ascensor y sus envolventes espectáculos previos al paseo desde su debut en 1994.

PUBLICIDAD

La amenaza inminente para The Tower of Terror surge de los continuos esfuerzos de Disney por integrar sus diversas marcas, lo que podría llevar a una transformación del paseo para encajar dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La reciente tematización de la versión de California de la atracción en Guardians of the Galaxy — Mission: BREAKOUT en 2021 sirve como un claro ejemplo de esta tendencia.

La apasionada súplica de Grande, expresada durante una aparición especial en Las Culturistas, subraya su profundo afecto por la versión de Florida del paseo.

Mientras expresa admiración por Guardians of the Galaxy, enfatiza el atractivo irremplazable y la importancia histórica de The Tower of Terror, instando a Disney a preservar su esencia original ante posibles alteraciones.

Carta abierta a Disney

En una carta abierta dirigida a figuras clave de Disney como Bob Iger, Grande aboga por la retención de The Tower of Terror como testimonio de su rica historia, su encanto inquietante y su valor de entretenimiento atemporal, señala AVClub.

PUBLICIDAD

Su apasionado llamado resuena con los fanáticos que tienen un profundo aprecio por la narrativa única y la experiencia atmosférica del paseo.

A pesar de la intensa defensa de Grande, el cambiante panorama de las atracciones de parques temáticos y las iniciativas estratégicas de rebranding de Disney presentan un desafío formidable para la preservación de esta figura.