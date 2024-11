Thalía se refugia en la Navidad: “la música es la mejor cura para el alma”

Thalía vive un proceso interno de cambio, tanto a nivel personal como profesional. Mientras promociona su primer disco de Navidad, también enfrenta la pérdida de su hermana Ernestina Sodi. La cantante ha encontrado refugio en su familia, la música y la religión.

“Dios nos permitió despedirnos de ella, donde, como la guerrera que fue, luchó hasta el último segundo por estar aquí, por regalarnos su sonrisa, por mirar nuestros ojos, y por compartir lágrimas juntos como la familia que somos”, compartió Thalía.

Thalía comparte el momento que vive y cómo se refugia en la familia (Foto: Cortesía Sony Music México)

La cantante se encontraba en México, cuando se dio la noticia de la muerte de Titi, como la llamaban cariñosamente, pero reveló que su corazón volvió a romperse, pero tiene la esperanza que se reencontrara con sus padres.

“La vamos a extrañar, por ahora enfrento un dolor nuevo totalmente indescriptible. El dolor del que pierde a un hermano. Han sido días duro, pero también llenos de milagros. Hubo momentos en que pensé en cancelar todo el lanzamiento de Navidad melancólica, pero luego de una profunda reflexión, comprendí que la música es la mejor cura para el alma. En honor a mi hermana Ernestina, quien ama el arte, y todas sus manifestaciones, seguí adelante con este release. Por las navidades que hemos vivido juntas, y por lo que falta por vivir juntas”, agregó.

Thalía nunca pensó que el título de su primer álbum dedicado a la temporada decembrina, Navidad melancólica, tuviera un significado tan especial para este final de año.

“La Navidad es una época que nos pone mucha presión. Así que este disco es para todos que se sienten que quieren festejar, pero al mismo tiempo quieren llorar y echar. Hacer este disco fue una motivación muy personal para mí porque quería de alguna forma contar la historia de la Navidad, pero la cual los latinos gozamos, que es a través de la salsa, de la cumbia, el merengue, de esos ritmos tan deliciosos como la bachata, pero con historias muy nostálgicas y que nos pegan a todos nosotros, a todos los que hablamos español”, explicó.

Con tristeza, reconoció que esta Navidad será diferente, “cada Navidad en mi vida ha sido muy especial. Obviamente, las navidades, cuando uno es niño, son las mejores. Y de verdad que mi infancia son de mis Navidades favoritas, pero mis Navidades actuales con mis hijos y mi familia son las mejores que he tenido”.

<i>“Uno disfruta la comida, disfruta el arbolito y disfruta los regalos, pero sobre todo la familia. Las historias que se cuentan, los recuerdos y memorias que se empiezan a crear. Además, recordar a los que ya no están con nosotros”</i> — Thalía

Positiva, creativa e inquieta, la cantante encuentra en este material discográfico una manera de agarrarse a la vida y a las cosas que le brindan felicidad.

“El proceso de este disco fue súper orgánico, fue algo totalmente inesperado, que es lo que más me gusta. Prácticamente siempre estoy planeando mis cosas y mis nuevas aventuras musicales, pero esto salió de verdad de la nada. Estaba en Miami y de pronto unos amigos del estudio me hablaron y me dijeron: ‘oye, aquí hay unas personas, unos nuevos compositores. ¿Quieres jalar? ¿Quieres venirte para acá?’. Va, voy para allá. Compusimos una canción súper Thalía, súper pop y de pronto me dio la nostalgia de la Navidad”, señaló.

A pesar de que vive en una ciudad tan caliente como Miami, tenía la necesidad de atraer otro tipo de calidez, “les dije, oye, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes para, en estos momentos, componer cosas para Navidad? Pues es un poco raro hacer esto en Miami con palmeras y a 90 grados, pero vamos a hacerlo. Entonces nos pusimos a componer. Todos, de verdad, que sacamos tantas emociones a través de no solo una, sino dos y tres canciones el mismo día en el estudio que nos volaron el corazón y la cabeza. La experiencia de grabar con Marcos Witt fue algo maravilloso, algo de verdad que agradezco en mi carrera, en mi discografía, tener una canción con alguien tan maravilloso como lo es él”, puntualizó.

Marcos Witt es compositor, productor y cantante de música cristiana, “de verdad que fue una coincidencia. Él me buscó, le ofrecí que compusiéramos una canción. Él aceptó, la compusimos, la cantamos, filmamos el video. Es una de las colaboraciones que más he amado de toda mi carrera musical. Estoy muy agradecida por esta música y por esta colaboración. Me encantó”.

Por lo pronto, el álbum Navidad melancólica ya está disponible en físico y plataformas digitales.

“Este álbum nace de mi necesidad de preservar mis recuerdos de infancia, transformándolos en memorias llenas de alegría, esperanza y fuerza para llenar mi vida de fe en estas fechas tan especiales”, concluyó.

A detalle

7 canciones incluye Navidad melancólica : Nueva Navidad, Tengo lo que quiero, Nació la luz con Marcos Witt, Velitas, Barrio bravo en Navidad; además, el cover de Al mundo paz y Feliz Navidad.

: además, el cover de y 21.8 millones de seguidores en Instagram.