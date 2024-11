Karol G se disculpa por verso en la canción “+57″: “Me siento muy afectada”

La exponente urbana, Karol G, acudió a sus redes sociales para disculparse con el público tras un polémico verso en la canción “+57″.

El sencillo, que vio la luz el pasado jueves, es una colaboración con Feid, Maluma, J Balvin, Blessd, Ryan Castro, DFZM y el productor Ovy On The Drums. El nombre hace referencia al código telefónico internacional de Colombia, puesto que todos los artistas que trabajaron en la producción son colombianos.

El tema, que ya cuenta con más de 15 millones de visualizaciones en YouTube, dice lo siguiente: “Una mamacita desde los fourteen. Entra a la disco y se le siente el ki. Mami, estos shots yo me los doy por ti”.

Ante ello, diversos usuarios en “X” (antes conocido como Twitter) denunciaron que esa parte de la canción sexualizaba a las menor de 14 años, por lo que le solicitaron a la “Bichota” que remueva el single de las plataformas musicales.

Asimismo, la revista Rolling Stone En Español publicó un escrito criticando “+57″ y tildándola como “un desastre”.

¿Qué dijo Karol G ante la polémica de ‘+57′?

En primer lugar Karol G agradeció el apoyo de sus fans: “Siempre agradecida con quienes me siguen, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón. [...] Sí me importa mi genta y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde pueda extender mi bendición e impactar de forma positiva a muchas personas”.

“Como artistas estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y de personas que difieren de lo que hacemos. Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde twitter, cuenta que no uso hace más de seis meses. En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente”, aseguró Karol G.

Sumado a esto, la artista paisa dijo que “ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho que aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”.