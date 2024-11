Elvis Crespo y Jerry Rivera realizan jocosa encuesta en las redes sociales

Los cantantes puertorriqueños, Elvis Crespo y Jerry Rivera, realizaron una jocosa encuesta en las redes sociales.

Se trata de un sondeo para conocer cuál de los intérpretes de dos de los grandes géneros musicales bailables—merengue y salsa— es “más bonito”.

En un videoclip colgado en su cuenta de Instagram, Crespo preguntó: “Esto es para el público femenino de mi redes. Una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. ¿Quién es más bonito? Yo o este (señalando a Jerry Rivera)”.

“Como vengan a decir que es Jerry Rivera las voy a bloquear”, agregó el merenguero en son de broma.

En respuesta a ello, Rivera le dejó el siguiente mensaje: “Elvis Crespo, nadie más hermoso y perfecto en su estado natural que tú. Eres una flor”.

Los comentarios de las seguidoras no se hicieron esperar. Nada más en Instagram, casi 7 mil personas habían dejado sus impresiones.

“Cara de niño mil veces” (en referencia la exitosa canción de Rivera), “Dos géneros diferentes. Salsa romántica y merengue del bueno. Imposible elegir”, “Jerry Rivera no me responde mensajes, tú sí. Así que me quedo contigo Elvis” y “Bloquéame”, fueron algunos de los comentarios destacados.

Figuras del mundo del entretenimiento también se sumaron a la encuesta. Toño Rosario respondió: “Yo soy ma bonito”. Por su parte, Moa Rivera dijo: “Los dos están bien buenos”. Mientras, Carolina Sandoval se limitó a escribir “Este” junto a varios emoticonos de risa.

El video, que fue publicado también en Facebook, ya cuenta con un millón de visualizaciones. Asimismo, con más de 30 mil reacciones en ambas plataforma sociales.