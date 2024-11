Draco Rosa recibe el Premio a la Excelencia Musical

En una emotiva ceremonia celebrada ayer, domingo, el cantautor puertorriqueño Robert Edward Rosa Suárez, mejor conocido como Draco Rosa, recibió el prestigioso Premio a la Excelencia Musical, dando inicio así a la serie de actividades de los Latin GRAMMY® 2024 en Miami, Florida.

El galardón, otorgado por la Academia Latina de la Grabación, es un reconocimiento especial que destaca su significativa y duradera contribución al mundo de la música latina, celebrando el impacto y legado de su carrera.

El Premio a la Excelencia Musical se concede únicamente a artistas de notable relevancia que han realizado aportaciones creativas de alto valor artístico, y en esta edición, Rosa brilló entre los galardonados.

Su trayectoria, que inició en el icónico grupo juvenil Menudo y ha evolucionado a través de éxitos internacionales y producciones profundamente personales, sigue marcando la historia de la música latina.

El pasado mes de octubre, el boricua regresó al estudio para comenzar el proceso creativo de lo que será su próximo álbum de estudio.

“Acabamos de completar seis días de grabación intensiva, y me faltan las palabras para describir la increíble experiencia que tuve con este equipo. No puedo esperar para compartir las 14 pistas que grabamos durante esta reunión extraordinaria con algunos amigos increíbles, que se lanzarán en 2025. No hay nada como la experiencia musical electrizante que vivimos aquí. Gracias familia!!”, dijo en aquel momento.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre el título o día de lanzamiento, se espera que esta nueva producción este compuesta por temas totalmente inéditos explorando y ampliando así el legado musical de Draco, como uno de los artistas más influyentes de la música latina.