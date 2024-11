Cantante boricua José Alfredo celebra que su madre está libre de cáncer

El cantante y compositor puertorriqueño, José Alfredo, compartió este domingo a través de sus redes sociales que su madre ha superado su batalla contra el cáncer y se encuentra libre de la enfermedad.

“Ha sido un camino largo y pesado, lleno de momentos en los que sentí que el miedo me ganaba, pero aquí estamos, celebrando que ella salió adelante”, escribió el artista.

A inicios de este año, el cantautor lanzó “Mariposa”, una canción inspirada en el proceso de diagnóstico de su madre. En esta pieza, comparaba su proceso con la transformación de una mariposa, una metamorfosis que pasa por momentos oscuros y dolorosos para emerger con fuerza renovada.

“Todo este tiempo, no podía dejar de pensar en la mariposa y su proceso para volar. Al igual que ella, mi mamá pasó por una transformación difícil y dolorosa, pero salió de esa oscuridad con más fuerza y luz que nunca. Hubo noches en las que pensé que podía perderla, y el miedo me acompañaba a todas horas. Pero me ayudó recordar ese versículo que dice que Jesús pasa a sus diamantes por el fuego para hacerlos brillar. Mi mamá fue exactamente eso: una guerrera que resplandeció más y más en cada prueba”, agregó.

José Alfredo aprovechó este momento de celebración para agradecer a sus seguidores por su apoyo constante, las oraciones y el cariño que le brindaron durante los momentos más difíciles.

“Hoy, celebro su vida con todo mi ser, y quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañó, que oró y que estuvo pendiente. Ahora empieza un nuevo capítulo para ella, con más fuerza y con unas alas enormes para volar.¡Gracias por ser parte de este proceso conmigo! ¡Gracias a los que me sujetaron con fuerza y me mantuvieron en pie!”, concluyó.