Residente sale en defensa de Nino Correa

El cantante y compositor puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido como “Residente”, acudió este sábado a sus redes sociales para defender al comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno.

“En Puerto Rico existe una Santísima Trinidad que tanto independentistas como estadistas respetamos. Y el que se meta con uno de ellos se jode: Andy Montañez, Tito Trinidad y Nino Correa (sic)”, escribió el boricua en la plataforma X (antes conocida como Twitter).

Las expresiones de Pérez Joglar se dan luego de que el viernes la gobernadora electa, Jenniffer González Colón, afirmó que no considera mantener en su posición a Correa Filomeno.

“No”, fue la contestación de González Colón a la pregunta sobre si lo consideraría.

“Yo dije que yo iba a tener cambios en el gobierno. Me mantengo en esa postura. En la primaria dije que yo iba a hacer cambios en los jefes de agencias. Así que yo no voy a singularizar a ningún jefe de agencia. Aquí la gente tiene que entender que yo recibo un mandato de cambio y pretendo honrarlo. Cuando yo evalúe el resto de las agencias de gobierno, haremos esa evaluación y si hay un jefe de agencia bueno, extraordinario, que deba permanecer en su casa luego de una reunión y que yo pueda ver sus planes, lo evaluaré. Yo no cierro esa puerta. Yo creo en darle oportunidades, pero hay o puede ser que esté en otra área, no necesariamente en la que ocupa. Pero yo no voy a adelantarme a un proceso cuando yo todavía no he seleccionado un solo jefe de agencia”, sostuvo.

La gobernadora electa afirmó en NotiUno 630 AM que estará haciendo una evaluación de jefes de agencia actuales que podrían mantenerse en su administración o si pueden colaborar en otras áreas. Sin embargo, se mantiene en su postura de realizar nuevas designaciones para lo que será su administración tras llamados de “limpiar la casa” que realizó principalmente durante la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) frente al gobernador, Pedro Pierluisi.

“Yo he hecho una propuesta al pueblo de Puerto Rico de cambiar todos los jefes de agencia, me mantengo en esa dirección, sin embargo, creo que hay que evaluar algunas agencias donde los jefes de agencia pudieran tener credenciales para otros cargos, la realidad es que no me he sentado a evaluar cuáles de esas son, hay otras que exigiría de más…que eso no va a ocurrir, que no van a estar y les agradezco su servicio, pero hay unas que sí, que quiero darles esa oportunidad de ver dónde estamos, qué propuestas tienen y si pudieran servir para otras áreas”, explicó.

Más temprano, González Colón anunció el lanzamiento de un portal destinado al reclutamiento de talentos para su gobierno, que comenzará en enero de 2025.