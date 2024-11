Kiko Blade pide perdón por comentario realizado en el cierre de campaña de la alianza PIP-MVC

El comediante y actor boricua Ramón Blade Núñez Valcárcel, mejor conocido como “Kiko Blade”, pidió disculpas por el comentario que realizó la semana pasada durante el cierre de campaña del excandidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez.

Núñez Valcárcel indicó en el podcast “Masacote” de Chente Ydrach que se dejó llevar por el “furor del momento” y que ha pasado por “días difíciles”.

“Con el mismo calentón y furor salió la palabra. Yo caigo en conciencia esa misma noche y le pedí disculpas a la Alianza PIP-MVC y esto también es una disculpa abierta para todos los que estaban en tarima, al público y todo el mundo por qué yo reconozco que ese no era el foro para yo decir eso”, comenzó diciendo.

Durante la actividad, Núñez Valcárcel dijo que las personas que componen la institución del Partido Nuevo Progresista (PNP) son “cabrones”. De la misma forma, sostuvo que se molestó consigo mismo por no aclarar que se refería a los políticos que componen la colectividad y no a los votantes.

“No descarto de decir que los penepés y, me refiero a la institución y a los que componen el PNP, que por años han echado este país al punto que estamos hoy. No porque ganó Jenniffer González esto se reanuda y volvemos from scratch (desde cero), sino que estamos igual de atrás. Me molesté conmigo mismo también por no especificar (que el comentario iba dirigido) a los políticos del PNP y no a los votantes, porque ellos no tienen nada que ver aquí. Esto es siempre ante la maquinaria y el monstruo que está en contra de nosotros todo el tiempo, que son ellos, los que viven acuesta de nosotros y nos siguen aplastando”, agregó.

Igualmente, expresó que su estilo de trabajo no es “atacar” a las personas.

“Yo nunca le he tirado a la gente. Mi contenido y libreto nunca se han basado en tirarle a nosotros, (los puertorriqueños), que son los que estamos remando este barco. Nunca yo he sido así”, concluyó.

El cierra de campaña de Dalmau fue denominado “Festival de la Esperanza: en Alianza Rumbo al Triunfo” y se llevó a cabo en la parte posterior del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar. La actividad contó con la participación de artistas como Bad Bunny, Residente, Kanny García, Rafa Pabón, entre otros.