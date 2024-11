Estrenos navideños: Las películas para celebrar las fiestas decembrinas

Una de las muchas maneras que tienen las personas para celebrar las fiestas decembrinas, consiste en ver películas navideñas y, por fortuna, este 2024 llegarán varias a streaming y también a los cines.

A continuación, te dejo una lista con los estrenos navideños más esperados de este año.

PUBLICIDAD

Nos vemos la próxima Navidad

El 6 de noviembre se estrenó en Netflix esta cinta protagonizada por la hermosa Christina Millian, quien interpretará a una mujer desesperada por conseguir las entradas de un concierto que se llevará a cabo en Nochebuena, ya que ahí se encontrará con el hombre de sus sueños.

Red One

Dwayne Johnson y Chris Evans protagonizan este filme, que le da un pequeño giro de tuerca a las películas navideñas, pues incluye un poco más de acción. La trama se centra en el jefe de seguridad del Polo Norte, quien convence a un cazarrecompensas de ayudarlo a rescatar a Santa Claus que fue secuestrado. Se estrenará en los cines el próximo 15 de noviembre.

Nuestro Secretito

Lindsay Lohan interpreta a Avery, una mujer que pasará las primeras navidades con la familia de su nuevo novio, pero para su desgracia, allí descubre que el novio de su cuñada es su ex, con quien no acabó nada bien, pero ambos acuerdan no revelar nada para no incomodar a nadie. Se estrena en Netflix el 27 de noviembre.

Los festivos caballeros

Chad Michael Murray y Britt Robertson son los protagonistas de esta comedia romántica navideña, en la que, en un intento por salvar el local de los padres de la chica, deciden organizar un show con hombres semidesnudos. La podrás ver en Netflix el 20 de noviembre.

Aquella Navidad

El 6 de diciembre llegará a Netflix esta cinta animada que nos presenta varias historias entrelazadas, pues se centra en los habitantes de un pueblo costero, quienes deberán lidiar con una fuerte tormenta de nieve el día de Navidad y que también afectará el trabajo de Papá Noel.