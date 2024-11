Exigen disculpa a Chente Ydrach por burlarse de las personas con discapacidad

El comediante y podcastero Vicente “Chente” Ydrach está envuelto en una controversia luego de que realizara comentarios ofensivos contra la comunidad de personas discapacitadas en la isla que necesitan asistencia de una silla de ruedas para movilizarse.

Ydrach, cuestionó en su podcast la razón por la cual en las filas, como ocurrió el día de las elecciones, se permite que las personas en silla de ruedas puedan pasar adelante. Esto provocó el repudio de múltiples personas, en especial la del atleta paralímpico, en la disciplina del judo, Luis Jabdiel Pérez Díaz, quien repudió las expresiones y exigió una disculpa por parte de Ydrach.

“Chente, te metiste conmigo y con la comunidad en silla de ruedas, los ofendiste con comentarios de odio, olvidando que la mayoría de ellos convulsan, padecen de úlceras y tienen muchos problemas que están arrastrando de infraestructura. El mundo no está diseñado para atender sus necesidades, nosotros tenemos un derecho por ley de no tener que hacer fila, te moleste a ti o le moleste al que sea. Permita Dios y tú no tengas la necesidad de estar en una silla de ruedas o alguno de los tuyos y tus seres queridos y tengas que recurrir a las palabras que has insultado a la comunidad en silla de ruedas, a todos los puertorriqueños, les exhorto a repudiar este tipo de conducta porque las personas con discapacidad merecemos respeto y honrar nuestros derechos, te exijo en nombre de toda nuestra comunidad que borres ese video de todas tus plataformas”, expresó Pérez Díaz en un video publicado en Instagram.

Las expresiones de Chente Ydrach, se dieron en su canal de YouTube, mientras se dialogaba sobre la espera para ejercer el voto en el día de las elecciones.

“Este rafagazo va para todos los cab** en silla de ruedas, usted está en silla de ruedas. ¿Por qué tú te tienes que colar? Cab** tú estás sentado, rascab**. Usted está sentado, es más: ¿Qué tú vas a hacer en tu casa? ¿Pararte? Vas a hacer lo mismo que aquí, quédese aquí, es más vete más para atrás, por cada persona que pase, tú debe echar dos para atrás. Estás sentado. ¿Y en el banco colándote? Estás en silla de ruedas mi hermano, dale para atrás”, expresó Ydrach.

La comunidad de personas con discapacidad han realizado múltiples denuncias en los pasados años debido a que la infraestructura del país, incluyendo aceras y vías de tránsito, no están aptas para que estos se puedan transportar de manera adecuada para realizar sus diligencias y compromisos.