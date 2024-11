Alejandra Espinoza busca en Puerto Rico chicas dispuestas a mostrar su verdadero yo, más allá de la belleza

Alejandra Espinoza, la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL), está en Puerto Rico en la búsqueda de chicas que aspiren a participar en un nuevo reality show que busca más allá de la belleza, una personalidad que gane el favor del público.

De los productores de NBL, llega a TeleOnce el nuevo programa y las audiciones para Puerto Rico se realizarán mañana sábado en las facilidades del canal en Guaaynabo. La ganadora de la competencia se llevará $250,000. Dialogamos con la conductora de televisión mexicana y esto fue lo que nos contó sobre la búsqueda de participantes.

¿De qué se trata el reality y cómo se diferencia de Nuestra Belleza Latina?

—Es de los creadores de Nuestra Belleza Latina (NBL). La más grande diferencia entre este reality y cualquier otro es que no hay un estereotipo que se está buscando. No hay un tipo de belleza, no hay un tipo de personalidad. Están buscando mujeres auténticas. Están buscando mujeres que derrochan personalidad, que cuando las veas entrar a un lugar te llamen la atención por la forma en la que hablan, por la forma en la que se expresan. Chicas que siempre hayan tenido ganas de formar parte de la industria de la televisión.

¿Y características de NBL que prevalecen en este otro formato?

—Pues es la misma esencia de NBL. De hecho, es el mismo equipo de producción. Es muy chistoso, porque cuando yo entré a NBL, hace ya muchos años, había un equipo de producción que con los años fueron cambiando, y ahora regresa. Regresan todos ellos a hacer un nuevo reality y pues yo creo que es eso. Ellos están hablando de traer a la mesa las cosas que se dieron cuenta que al público le gustaba de NBL; los retos, la convivencia de las chicas. La gente se quedaba con ganas de ver mucha más convivencia y eso es justamente lo que se les va a dar, se va a dar la oportunidad al público de conocer un poquito más a fondo a cada una de las participantes. No conocerlas cuando ya salen de la competencia, conocerlas desde un principio y cuando se trata de dar el apoyo, de votar por ellas; que votes por sus virtudes y por sus defectos, Por una chica con la que te identificas al 100 %. Es eso básicamente.

Mencionabas que es un reality show diferente, los reality tienen mucho éxito, recientemente fue muy exitosa La Casa de los Famosos, que es de otra cadena. ¿Hay algo similar o es muy diferente?

—Yo creo que pues tiene el mismo formato o parecido por lo menos. No sé si recuerdan que existía La Mansión de la Belleza y ahí es donde salían todas las peleas, salían todos los todas las broncas. Ahí salía la verdadera personalidad de cada una de las chicas. Yo creo que esa es la única parte donde se va a extender un poquito más. Como te mencionaba, la gente siempre se quedaba con ganas de ver más de las participantes. ¿Qué pasaba con ellas? Cuando hacíamos los shows los domingos, pues desafortunadamente hay mucho material que se pierde mucho, mucho material y contenido de valor que no se puede utilizar todo el tiempo, porque pues el tiempo que tenemos es tiempo limitado, de una o dos horas. Entonces en esta ocasión se les va a tratar de dar eso al público. Y claro, los reality le encantan (a la gente). A mí me encantan los reality shows, entonces obviamente siempre estamos buscando darle al público lo que lo que le gusta.

Se dice que las participantes van a someterse a un entrenamiento intensivo y desafíos de alto rendimiento. ¿Va a haber una parte física muy intensa?

—Cuando se NBL sí teníamos momentos donde la participante se veía expuesta a ciertos ejercicios, a ciertos retos que requerían actividad física y estamina. La realidad es que se le está pidiendo a las chicas que sean mayores de 21 años y no hay una edad límite. Cuando me han preguntado, sí les digo, o sea, hasta donde tú creas que tu cuerpo pues puede enfrentarse a una muchacha de 21. O hasta donde tú veas que tú crees que puedes dar el juego con una muchacha que tiene 25 años. Yo tengo 37 años y a lo mejor ya no podría competir contra una contra una niña porque la energía es diferente, la fuerza es diferente, Pero si tú te sientes 100 % convencida de que tú sí puedes hacerlo, bienvenida. No hay edad límite. Es simplemente saber a lo que se van a exponer.

¿Cuántas chicas esperan escoger por ciudad?

—De verdad no se espera absolutamente nada. O sea, en los realities pasados, sí se buscaba como sacar a las mejores de cada una de las ciudades, pero en esta ocasión hemos tenido chicas en Los Ángeles muy buenas de Puerto Rico, de hecho, en Houston tenemos unas chicas muy buenas de Puerto Rico. Se han presentado las puertorriqueñas en diferentes lugares. No se está buscando cuatro boricuas, dos dominicanas, tres mexicanas; se están buscando las mejores.

En retrospectiva, y como portavoz de este nuevo reality, ¿cuál tú crees que fue tu mayor desafío camino a lo que fue la corona de NBL?

—Pues mi mayor desafío fue el hecho de no saber a lo que me estaba enfrentando. Es justamente lo que está pasando ahora mismo. Por eso me identifico mucho con este programa y cómo se pueden estar sintiendo las chicas, porque cuando yo participé no tenía un punto de referencia, era el primer año, no sabía lo que se, lo que lo que se esperaba de las participantes. Cuando gané no sabía que esperaban de la ganadora. Entonces yo creo que estamos como que más o menos las chicas que participen ahora en este, en este reality o que vayan a la audición en igualdad de condiciones, como cuando yo participé. Cuando yo participé también era eso, era el miedo de no saber a lo que me voy a enfrentar. Pero al mismo tiempo es muy bueno porque estás siendo parte de algo, de un cambio.