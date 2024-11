Exhabitante de “La casa de los famosos” revela diagnóstico de cáncer

La actriz Gisella Aboumrad reveló a través de las redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de riñón.

“Como dijo @donomar Hoy tengo cancer, mañana no. Gracias por todo su amor”, escribió Gisella, conocida por participar las competencias “La casa de los famosos” y “La Isla: Desafío Extremo” (Telemundo).

PUBLICIDAD

En entrevista con la revista People en Español, la artista dijo que: “Creo que una de las cosas que me ha caracterizado en mi carrera es ser muy abierta acerca de las cosas que me pasan y en este momento he venido lidiando un poco con hablar o no hablar de esto, pero creo que es importantísimo que hablemos de las cosas que importan”.

Gisella añadió que: “El cáncer de riñón no es una enfermedad que tiene síntomas. Yo empecé con unas molestias, pensé que tenía piedras en el riñón, se pasó el dolor y fue dos semanas en las que fue un poquito molesto, pero tuve gracias a Dios la iniciativa de ir al doctor. En el momento que yo voy al doctor y le digo ‘doctor tengo esta pregunta’ y me dice ‘si tuvieras algo en el riñón serían piedras estos serían los síntomas, para quitarte la duda vamos a hacer una ecografía’, me hace una ecografía, ve algo que no está bien, me manda a hacer una resonancia y de ahí sale el diagnóstico primario”.

La actriz es conocida por participar en melodramas como “La suerte de Loli” y “Sin senos sí hay paraíso”.