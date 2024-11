¿Cancelada segunda temporada de Moon Knight? Este el rumor alrededor de la producción

Los rumores de que la segunda temporada de Moon Knight podría cancelarse han causado revuelo entre los fans.

Estos rumores comenzaron con una publicación viral en redes sociales que afirma que la segunda temporada fue cancelada y que Marvel Studios ha optado por desarrollar una película de Moon Knight en lugar de continuar la serie.

Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial de que estos rumores sean ciertos. A pesar de la falta de evidencia, muchos seguidores han compartido su preocupación por el futuro del personaje de Oscar Isaac en el MCU.

Posibilidad de una película

Aunque la segunda temporada no ha sido anunciada oficialmente, existen reportes de que Marvel podría estar trabajando en una película de Midnight Sons, en la cual Moon Knight podría participar.

En los cómics, Midnight Sons es un equipo que incluye a héroes como Doctor Strange, por lo que esta producción ofrecería una oportunidad para que Moon Knight regrese en un nuevo formato, pero como parte de una historia más amplia en el MCU.

En una entrevista reciente con Deadline, Mohamed Diab, el showrunner de Moon Knight, explicó que aún no hay planes confirmados para una segunda temporada o una película.

Sin embargo, Diab dejó abierta la posibilidad, mencionando que en Marvel “nada se considera terminado”, lo que implica que aún podrían existir futuros proyectos para Moon Knight, ya sea en forma de serie, película o en otro contexto dentro del universo de Marvel.

Próxima aparición en What If...?

Aunque la segunda temporada sigue sin confirmarse, Moon Knight aparecerá en la tercera temporada de What If...?, lo que asegura que el personaje no ha sido olvidado por Marvel Studios.

Los fanáticos de de este personaje pueden tener la esperanza de que la empresa tiene un plan a largo plazo para él, aunque aún no esté claro en qué formato regresará.