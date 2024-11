“Ben(d)ito”: Aparecen “billboards” con mensajes para Bad Bunny

Un “billboard” con un mensaje dirigido al exponente urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, apareció este miércoles en la zona metropolitana.

“Benito, apúntate un por poco”, lee un anuncio. “Ben(d)ito”, lee el otro.

PUBLICIDAD

El anuncio habría sido pagado por el comentarista de noticias Félix Pérez a través de su SuperPac Puerto Rico en marcha, según publicó en redes sociales el analista político Jay Fonseca.

El exponente urbano apoyó la candidatura de Juan Dalmau del PIP, quien quedó en segundo lugar en la contienda ante la ahora gobernadora electa, Jenniffer González Colón del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Bad Bunny hizo hoy un llamado a los puertorriqueños a continuar la lucha y fiscalización contra el gobierno en la búsqueda de un mejor país.

A través de sus redes sociales, aseguró que a pesar de que el candidato que endosó no salió favorecido continuará “velando que las cosas se hagan bien” y advirtió que no esperará a las próximas elecciones para denunciar si algo se está realizando de forma incorrecta.

“Gobierne quien gobierne, yo siempre he estado y estaré a la disposición y listo para aportar a mi país como siempre he hecho. Gobierne quien gobierne, estaremos atentos fiscalizando, y velando por que las cosas se hagan bien y no esperaremos 4 años para enfrentar a cualquiera que lo haga mal. Al pueblo nos toca defender lo nuestro. El pueblo cambió y se siente”, expresó.

PUBLICIDAD

En su mensaje también exigió la salida de la empresa encargada del sistema de transmisión y distribución del servicio eléctrico, LUMA Energy, al igual que un mejor funcionamiento por parte de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Del mismo modo, sostuvo que su apoyo que incluyó anuncios en televisión y “billboards” en las principales carreteras del país, no fueron en vano. Al igual que aseguró “hay que seguir educando” al mismo tiempo que aseguró que son más quienes “han despertado”. '

Lee la publicación en su totalidad:

“Hoy más que nunca me siento orgulloso de quien soy, de mis acciones y del amor que le tengo a mi tierra. Se vale estar triste, se vale sentirse desanimado pues entiendo la frustración que sentimos muchos. A mi también me preocupa el futuro de PUERTO RICO y a los daños que se pudiera enfrentar en los próximos años, por eso me expreso y no dejaré de hacerlo. Pero yo aun sigo con esperanza porque cada vez son más los que despiertan y se unen a quienes sueñan y luchan por un mejor Puerto Rico. Aquí seguimos, no nos quitamos. Con la frente en alto y sobretodo con la conciencia tranquila. Hay que seguir educando, seguir luchando por el país que nos merecemos. Gente, nada fue en vano. Con amor y paciencia se educa. Aquí seguiremos alzando nuestra voz y defendiendo nuestra tierra. Gobierne quien gobierne, yo siempre he estado y estaré a la disposición y listo para aportar a mi país como siempre he hecho. Gobierne quien gobierne, estaremos atentos fiscalizando, y velando por que las cosas se hagan bien y no esperaremos 4 años para enfrentar a cualquiera que lo haga mal. Al pueblo nos toca defender lo nuestro. El pueblo cambió y se siente. LUMA SE TIENE QUE IR, no se olviden de eso. La CEE tiene que desde ya trabajar en mejorar su sistema que claramente fue un fracaso dejando muchas dudas y un mal sabor anti democrático. A los miles de funcionario que defendieron los votos y la democracia, independientemente de las ideologías, MUCHAS GRACIAS. Puerto Rico TE AMO. Seguimos aquí, no nos quitamos”, expresó.