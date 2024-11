Taylor Swift asistió a un nuevo partido de los Kansas City Chiefs poniendo fin a rumores de rompimiento con Travis Kelce

Taylor Swift sorprendió a sus seguidores el lunes por la noche al aparecer en el Arrowhead Stadium de Kansas City para apoyar a los Chiefs y a su pareja, el jugador Travis Kelce, disipando así los rumores de una posible separación. Esta aparición llega justo después de que Swift finalizara la etapa estadounidense de “The Eras Tour”.

El fin del tour fue lo que ha dado pie a que la cantante pueda acompañar a Kelce en algunos de sus partidos. En esta ocasión, Swift no estuvo sola: llegó al estadio junto a su madre, Andrea Swift, y fue captada luciendo un atuendo en tonos oscuros, que incluía una chaqueta de los Chiefs, mostrando así su apoyo incondicional.

Taylor Swift vuelve a los partidos de la NFL para ver a Travis Kelce

La presencia de Swift en el estadio fue recibida con gran entusiasmo, tanto por sus fans como por los seguidores del equipo, quienes celebran cada una de sus apariciones en los partidos de los Chiefs. La relación entre Swift y Kelce se ha convertido en uno de los temas más comentados del mundo del entretenimiento.

La cantante y el jugador comenzaron a salir la temporada pasada, cuando Kelce invitó a Swift a un partido en septiembre. Desde entonces, la intérprete de “Anti-Hero” ha asistido a varios partidos, y su presencia en las gradas no ha pasado desapercibida, incluso entre los jugadores y comentaristas deportivos.

Además de su asistencia constante a los juegos, Swift ha mostrado su apoyo a Kelce en otras formas. Durante su último concierto en Indianápolis, Swift hizo una referencia especial a su pareja en la letra de su canción “Karma”, diciendo: “Karma is the guy on the Chiefs”.

El amor entre Taylor Swift y Travis Kelce más fuerte que nunca

Con el inicio de su gira internacional en Canadá, Swift se prepara para una serie de presentaciones fuera de Estados Unidos, lo que podría limitar sus apariciones en los partidos de Kelce. No obstante, esta última aparición en el estadio Arrowhead deja claro que su relación sigue fuerte.

La relación de Taylor Swift y Travis Kelce sigue siendo una de las favoritas de sus fans, y su unión ha captado la atención tanto de la prensa rosa como de los medios deportivos. Esta pareja se ha convertido en un símbolo de apoyo y compromiso, y, por el momento, Swift parece dispuesta a acompañar a Kelce siempre que su agenda lo permita.