Netflix eliminará muchos especiales interactivos en diciembre de este año por esta razón

Netflix ha anunciado que retirará casi todos sus especiales interactivos el 1 de diciembre de 2024, un cambio que refleja su estrategia de reorientación hacia nuevas tecnologías y el desarrollo de videojuegos. La compañía ha confirmado que el formato interactivo, aunque innovador en su momento, ha llegado a ser visto como limitante para sus ambiciones tecnológicas futuras.

La decisión se alinea con declaraciones recientes de Mike Verdu, un alto ejecutivo de Netflix, quien mencionó que la compañía ya no está invirtiendo activamente en el desarrollo de proyectos interactivos.

En un comunicado, un representante de Netflix explicó que la tecnología utilizada en estos especiales ha cumplido su función, pero que ahora la empresa está más enfocada en explorar oportunidades en el ámbito de los videojuegos.

Desde su lanzamiento, los especiales interactivos habían tenido una recepción mixta, y Netflix ha comenzado a eliminar títulos a medida que sus licencias han expirado.

Algunos ejemplos de programas que ya han salido de la plataforma incluyen Minecraft: Story Mode y Puss in Book: Trapped in an Epic Tale.

Con la próxima oleada de retiradas, una lista de 17 títulos dejará de estar disponible, incluyendo populares opciones como Captain Underpants Epic Choice-o-Rama y The Boss Baby: Get That Baby!

Especiales que permanecerán

A pesar de esta masiva reducción, cuatro especiales interactivos permanecerán en Netflix: Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs Wild with Bear Grylls y You vs. Wild.

No obstante, se desconoce en qué dispositivos podrán seguir siendo accesibles y por cuánto tiempo más.

Según espectadores y usuarios de redes sociales, este movimiento sugiere una transformación significativa en la estrategia de contenido de Netflix, que parece estar priorizando su plataforma de videojuegos móvil, que ya cuenta con más de 100 títulos disponibles.

Con la eliminación de estos especiales interactivos, los suscriptores tendrán que adaptarse a la nueva dirección que la empresa está tomando en el futuro cercano.