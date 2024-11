Director de “Back to the future” descarta algún remake en los próximos años

Back to the Future”

Robert Zemeckis, el aclamado director y co-creador de la icónica película Back to the Future, ha dejado claro que no hay planes para una secuela o remake del clásico de 1985.

En una reciente entrevista en el podcast Happy Sad Confused, Zemeckis afirmó que, aunque Universal Pictures ha expresado interés en revisitar la franquicia, cualquier continuación en forma de película no está en sus planes actuales.

A pesar de la popularidad perdurable de Back to the Future, que sigue siendo un pilar de la cultura pop, Zemeckis se mantiene firme en su decisión de no realizar una cuarta entrega.

“No hay intención de hacer Back to the Future 4, simplemente no está en la agenda”, afirmó el director, dejando claro que las posibilidades de una nueva película no son una opción en este momento.

Sin embargo, Zemeckis no descarta la idea de regresar al universo de Back to the Future a través de un formato diferente. El director expresó su interés en desarrollar un musical basado en la historia, similar a lo que hizo Mel Brooks con su famoso The Producers.

“Me gustaría hacer Back to the Future: The Musical; creo que sería una gran experiencia”, comentó. A pesar de su entusiasmo, Zemeckis reveló que las conversaciones con Universal sobre esta idea no han prosperado, lo que le deja con pocas opciones en cuanto a su deseo de revivir la franquicia.

Legado de Back to the Future

El impacto de Back to the Future en la industria cinematográfica es innegable. La película, que narra las aventuras de Marty McFly y el Dr. Emmett Brown, se ha convertido en un clásico atemporal, generando dos secuelas y una serie animada a lo largo de los años.

En 2020, un musical inspirado en la historia se estrenó en Inglaterra y más tarde llegó a Broadway en 2023, mostrando que la historia aún tiene un lugar en el corazón de las audiencias.

Aunque Zemeckis ha descartado el regreso a la narrativa clásica, su apertura a un musical muestra que aún hay espacio para la creatividad en el mundo de Back to the Future.