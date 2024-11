Young Miko pide votar por un “cambio”

La cantante y compositora puertorriqueña, Young Miko acudió a sus redes sociales para hacer una llamado a su audiencia boricua a votar por un “cambio” en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 5 de noviembre, donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de participar y ejercer su derecho al voto.

En su red social de Instagram la exponente de música urbana publicó una historia con el siguiente mensaje:

“Puerto Rico,

Llegó la hora de acabar con décadas y décadas de corrupción y atropello. Llegó la hora de acabar con el abuso de poder que por tanto tiempo ha reinado bajo los mismos dos partidos que nos han robado, maltratado, mentido y decepcionado año tras año y que continuarán haciéndolo si no los sacamos.

Merecemos servidores públicos que realmente le sirvan al pueblo y no a sus propios intereses; merecemos líderes que respeten nuestra isla y nuestros derechos; que no estén pendientes a llenar sus bolsillos, vendiendo nuestra isla permitiendo que muchos se queden sin un techo donde vivir... quieren un Puerto Rico sin puertorriqueñxs y eso no lo podemos permitir.

Si tú de verdad amas a Puerto Rico, a tu hogar, a tus vecinxs, tus playas, tu cultura, tu tierra... hay que votar por un cambio.

Ese cambio lo podemos hacer este próximo martes. Tenemos la oportunidad de encaminarnos hacia ese cambio. Construyamos el país con el que soñamos y que le queremos dejar a las generaciones que vienen después de nosotrxs.

Votemos desde un lugar de amor hacia la patria que nos vio nacer”.

Mora endosa al candidato del PIP en concierto de Feid en el Choliseo

El exponente urbano puertorriqueño, Gabriel Armando Mora Quintero, mejor conocido como “Mora” endosó anoche al candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau durante su presentación en el concierto del cantante colombiano Feid en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Al momento de subir al escenario para interpretar el tema “La Inocente”, el puertorriqueño vestía una camiseta con el mensaje: “Estoy con Juan Dalmau”.

Residente confirma endoso a Juan Dalmau

l rapero puertorriqueño, René Pérez, mejor conocido como Residente, confirmó que endosará al candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, tras publicar una fotografía junto a este en sus redes sociales.

A través de una fotografía en sus historias, el rapero puertorriqueño dejó saber que se encuentra junto a Juan Dalmau para la grabación del video donde lo estará endosando.

En la imagen se puede ver que el rapero tiene una camisa con la frase “Jenniffer mentirosa, no seas embustera”. Esta frase fue popularizada por el exponente urbano Bad Bunny, tras improvisar una canción en el podcast del influencer “El Tony”.

Además, Residente escribió en la historia “conversando con IronMan”. Se espera que en algún momento el rapero publique la totalidad del video junto al candidato del PIP.

Lucecita Benítez endosa a Juan Dalmau

La cantante puertorriqueña Lucecita Benítez acudió a sus redes sociales para endosar al candidato a la gobernación por la Alianza del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau Ramírez.

“Mi amado Puerto Rico. Hemos tolerado demasiado. Es hora de ejercer nuestro derecho al voto rechazando el bipartidismo. La clase política de los dos partidos que por años han gobernado nos falló. El país se empobrece y la corrupción germina”, lee el mensaje que acompañó junto a un video en la red social Facebook.

“Llegó el momento del cambio, llegó el momento de hacer valer nuestro voto para construir una Patria Nueva. Este 5 de noviembre, haz como yo, vota por Juan Dalmau”, añadió

¿Viene endoso? Bad Bunny solo sigue a Juan Dalmau en Instagram

El exponente del género urbano, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como “Bad Bunny” quien en los pasados meses ha estado inmerso en la política puertorriqueña parece dar una nueva pista sobre un posible endoso al candidato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.

En su Instagram, que cuenta con más de 45 millones de seguidores, el exponente urbano solo sigue al candidato a la gobernación del PIP en alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

La movida se da en medio del regreso de Dalmau a sus actividades de campaña tras dos semanas de pausa por la intervención médica de su esposa Griselle Morales quien sufrió una hemorragia cerebral.

Bad Bunny ha realizado múltiples expresiones políticas, primero en el podcast del influencer “El Tony”, donde pidió a la juventud que se inscribieran para votar e hizo un llamado a elegir un gobierno diferente al del Partido Nuevo Progresista (PNP) o el Partido Popular Democrático (PPD).

Además, fue parte de una controversia por unos “billboards” con mensajes en contra del PNP, que luego fueron respondidos por el expresidente del senado, Thomas Rivera Schatz.

A pesar de estas movidas, el artista nunca ha hecho un endoso directo a los candidatos o candidatas de la alianza.