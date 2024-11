Jennifer Garner vuelve a lucir su icónico vestido de ‘13 Going on 30′

Este Halloween, Jennifer Garner, de 52 años, rindió homenaje a uno de sus personajes más queridos: Jenna Rink de la película “13 Going on 30″ (2004). En un divertido guiño al vigésimo aniversario del personaje, la actriz compartió en Instagram un video recreando la famosa escena en la que Jenna se prepara para la gran fiesta de Poise, la revista ficticia de la comedia romántica.

“Feliz Halloween número 20, Jenna Rink ”, escribió Garner en su publicación. En el video, mientras suena “I Wanna Dance with Somebody” de Whitney Houston —la misma canción de la banda sonora original—, la actriz aplica cuidadosamente brillo labial y retinol, rematando el look con el famoso collar de mariposa que usó su personaje. Además, Garner añade polvo facial y delineador, todo mientras usa unas gafas de montura gruesa que acentúan el toque cómico del momento.

Uno de los personajes más entrañables de Jennifer Garner

La escena continúa cuando Garner, en un gesto divertido, saca unas mallas de su cajón, mirándolas con desconcierto. Finalmente, reaparece en el baño luciendo el emblemático vestido colorido y de rayas de Versace que Jenna lleva en la película. Aunque no queda claro si es el vestido original o una réplica, la pieza revive de inmediato la nostalgia de esa época para los fans.

Garner ajustó el look con un toque de humor, cambiando los icónicos tacones azules que usó en la famosa escena del baile de “Thriller” por unos tenis color frambuesa y calcetas blancas a rayas. Este cambio parece ser un guiño a su edad actual, demostrando que, aunque han pasado 20 años, sigue siendo la misma Jenna, pero con un toque más práctico.

La publicación provocó una oleada de comentarios de fans, entre ellos: “Por favor, dime que tienes Razzles en tu bolso. #sonungolosinymasticable”, haciendo referencia al dulce favorito de Jenna en la película. Otro usuario escribió: “En cuanto vi el collar, lo supe. #jennarink”.

Una película emblemática (Agencias)

Este aniversario no es el único recuerdo reciente de la película. En abril, Garner, junto a sus compañeros de reparto Mark Ruffalo y Judy Greer, se reunieron virtualmente para celebrar los 20 años del filme. En un video compartido en redes, Garner expresó: “#13GoingOn30. Veinte años. Somos tres Boomers enfrentando Zoom —porque queremos agradecerles a todos los que han amado esta película junto a nosotros”. Este tributo de Halloween de Jennifer Garner es la excusa perfecta para revivir “13 Going on 30″ y recordar el mensaje de “treinta, coqueta y próspera” que marcó a toda una generación de seguidores.