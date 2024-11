Game of Thrones podría hacer su regreso con una nueva película

El universo de Game Of Thrones podría estar un paso más cerca de hacer su debut en la pantalla grande. Según The Hollywood Reporter, Warner Bros. ha estado trabajando en al menos una película ambientada en el mundo épico creado por George R.R. Martin.

Un proyecto en sus primeras etapas

Aunque el proyecto está en una fase muy temprana de desarrollo, sin director, guionistas o elenco asignados, Warner Bros. parece interesada en explorar la posibilidad de llevar Westeros a los cines. Este movimiento representa un posible cambio en la estrategia de la compañía en relación con la franquicia, que hasta ahora ha sido un territorio exclusivo de HBO.

PUBLICIDAD

Una idea largamente esperada

La idea de una película de Juego de Tronos no es nueva. Los creadores de la serie original, David Benioff y Dan Weiss, querían cerrar la historia con tres largometrajes en lugar de la temporada final que vimos en 2019. Incluso George R.R. Martin mostró entusiasmo por la idea en 2014, y comentó que había varios conceptos en discusión.

Sin embargo, HBO se resistió a esta propuesta, prefiriendo mantener Game Of Thrones como una propiedad exclusiva de su prestigiosa plataforma de televisión.

Cambios en el panorama de entretenimiento

Desde que la serie original concluyó, el panorama de Hollywood ha cambiado significativamente. HBO y Warner Bros. han pasado por varias reorganizaciones en sus filas ejecutivas: Casey Bloys ahora lidera HBO, mientras que Mike De Luca y Pam Abdy están al frente del estudio cinematográfico. Además, la línea entre cine y televisión se ha vuelto más borrosa.

Películas exitosas como The Batman de Matt Reeves han dado pie a spin-offs en HBO (The Penguin), y franquicias como Dune de Denis Villeneuve han expandido sus historias a la televisión con la próxima serie Dune: Prophecy. También estamos viendo una serie de Harry Potter en preparación y nuevas películas de El Señor de los Anillos en desarrollo, incluso mientras Amazon produce The Rings of Power.

En este nuevo contexto, no resulta sorprendente que Warner Bros. considere expandir Game Of Thrones al cine.

PUBLICIDAD

¿Qué sigue para Game Of Thrones?

En 2022, HBO lanzó la serie precuela House of the Dragon, que ha sido un éxito y recientemente emitió su segunda temporada. Además, HBO tiene en marcha otro proyecto precuela, A Knight of the Seven Kingdoms, planeado para 2025.

Aunque la mayoría de los proyectos futuros se han centrado en eventos anteriores a la serie original, existe una tentadora posibilidad de explorar tramas que ocurran después del final de Game Of Thrones, algo que hasta ahora no se ha abordado.

Game Of Thrones en el cine: no sería la primera vez

Aunque esta podría ser la primera película oficial de la franquicia, la serie ha tenido pequeñas incursiones en el cine. En el pasado, HBO organizó proyecciones limitadas de episodios clave en cines de todo el país como una estrategia para promocionar la serie. Sin embargo, un largometraje de Game Of Thrones representaría una ambición completamente nueva para la saga de Westeros.