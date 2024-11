Hailey Bieber comparte primera foto de Jack, su hijo con Justin

Hailey Bieber ha sido muy privada con su reciente maternidad. La modelo de 27 años dio la bienvenida a su primer hijo, junto a Justin, apenas en agosto, luego de haber mantenido en secreto discreto su embarazo durante los primeros meses y ahora, apenas unos meses después, ha decidido finalmente mostrar al pequeño Jack Blues.

Hailey y Justin Bieber están disfrutando de uno de los momentos más felices de sus vidas tras la llegada de su bebé, Jack, cuyo nombre sigue una tradición dentro de la familia del cantante de tener las iniciales “JB” que ya lleva el mismo Justin, su padre Jeremy, y algunos de sus hermanos. El pequeño ha sido un sueño cumplido para la pareja, quienes han compartido que el embarazo fue una bendición largamente esperada y motivo de gran celebración.

¿Cómo mostró Hailey Bieber a su bebé, Jack?

La nueva mamá no dudó en aprovechar este Halloween para ofrecer un vistazo entrañable de su vida familiar, con la que siempre ha sido muy privada. Junto a su amiga Kendall Jenner, en unas imágenes que se han hecho virales, la también empresaria dejó ver a su pequeño angelito.

En la imagen que publicó Hailey, se pudo apreciar a Jack acomodado en un portabebés, con sus pequeños pies asomando de un conjunto rosa. Hailey ha añadido un toque divertido al colocar una pegatina de “He votado” en el pie de su bebé, animando a sus seguidores a participar en las elecciones: “ ¡Feliz Halloween! Salgan y voten ”. Con este gesto, la modelo no solo comparte su alegría como nueva madre, sino que también anima a los fans a participar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que serán este 5 de noviembre.

A pesar de haber celebrado Halloween con su bebé, la modelo no dejó pasar la oportunidad de unirse a la fiesta de disfraces como cada año. Primero, compartió unas divertidas imágenes en compañía de Jenner, donde ambas lucieron disfraces coordinados para representar a dos icónicas figuras de la cultura pop. En esta ocasión, las modelos se inspiraron en Paris Hilton y Nicole Richie, las estrellas del reality The Simple Life. En seguida, su look como dos de las rubias más emblemáticas de la televisión se volvió viral.