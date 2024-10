Zoe Saldaña saca todo su arsenal artístico en ‘Emilia Pérez’

“Es una mujer que no tiene el coraje, ni la fuerza para hablar y ser su propia defensora. Puede ser defensora de los demás, pero no puede hablar por sí misma. Esa era una mujer muy familiar para mí, una mujer que estaba desesperada por el cambio y la visibilidad a toda costa”, reveló la actriz Zoe Saldaña al presentar su nueva película Emilia Pérez.

En la cinta galardonada con el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes, Saldaña interpreta a Rita, una abogada que ayuda a fingir la muerte de un cliente para que Emilia pueda vivir de forma auténtica. Esta travesía dramática musical con momentos humorísticos sigue la vida de tres extraordinarias mujeres en México, cada una en busca de su propia felicidad. La producción francesa, apuesta de la plataforma Netflix para esta temporada de premios y hablada mayormente en español, fue dirigida por el cineasta Jacques Audiard y coprotagonizada por Karla Sofia Gastón, Selena Gomez, Adriana Paz y Edgar Ramírez. En un aparte exclusivo con Metro, la también productora, y quien pudiera obtener su primer Oscar por esta interpretación, habló sobre los retos de cantar y bailar en esta cinta.

Comenzaste tu carrera bailando en la película Center Stage. Hablaste sobre regresar a la parte técnica del baile después de tantos años. ¿Cómo fue ese trabajo desde la perspectiva emocional para lograr tanta autenticidad en la pantalla?

—Mientras aprendía la coreografía y hacía las grabaciones de la voz para las canciones, también estaba construyendo a Rita. Entrar en su mundo, en su cabeza, fue lo que me dio la habilidad de entender que las coreografías que Damián (coreógrafo) estaba componiendo junto a Jacques, eran la base de esa desesperación, de ese temperamento que ella callaba. Porque es una persona muy tímida, ella no tiene el coraje de Emilia de ser brava y luchar por su libertad. Entonces, ese era el arco de ella, el descubrimiento que nos lleva entonces al tema El Mal. Cuando llegamos a esa coreografía, ya ella estaba cansada. Y es donde básicamente se desata. Fue muy lindo para mí poder saber dónde ella empieza y termina.

Decía del director Alejandro González Iñárritu que el audio, la música, puede ser hasta más poderosa que las mismas imágenes en el cine. Esto lo viví en esta película. ¿Cómo fue transmitir esas emociones a través de la música y del canto? ¿Cómo reaccionaste cuando viste el producto final?

—No sabía de todas las otras canciones. Sabía de unas cuantas, pero como estaba tan enfocada en lo que Rita estaba haciendo, en la relación de Rita con Emilia y Jessy. La idea de cómo era que Jacques iba a tejer todo esto, lo hablábamos, pero no teníamos un concepto completamente concreto. Se sentía muy especial, muy fuerte. Cuando la vi en Cannes fue una cosa muy impactante, porque usualmente tenemos la oportunidad de ver la película antes de una premier, pero Jacques no quería, él quería darnos ese regalo. Estábamos todos aterrados, con estos tacones, con estos vestidos, sin poder respirar. Tres mil personas en este teatro de Cannes y yo rezando. Cuando empieza la película, fue como si mi alma se retirara de mi cuerpo. No estuve ahí, fue una cosa tan linda y especial.

Te entrevisté por primera vez en Puerto Rico mientras promovías Avatar, y estabas en la isla filmando The Losers. Cuéntame un recuerdo memorable que tengas de Puerto Rico.

—Ay, me encanta. Sabes que no he podido volver, y cada año tenemos siempre ese deseo de volver a Puerto Rico. Disfruté tanto mi tiempo ahí. Pude visitar a mis tíos y tías que tengo ahí, también con mi mamá. Mi papá logró organizar esa rueda de prensa, que siempre es tan lindo mi papá trabajando en eso. Lo disfruté. Cuando tenga la oportunidad vuelvo porque tengo muchos amigos boricuas.